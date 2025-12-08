Tento ikonický účes, populární v 90. letech, se nečekaně vrací.

Pixie střih, tento výrazný krátký sestřih, který v 90. letech zpopularizovaly ikony jako Kate Moss, Winona Ryder a Liv Tyler, se v roce 2025 silně vrací. Jako symbol rebelie a moderní elegance dobývá přehlídková mola, sociální média a kadeřnictví, nesený nostalgickou vlnou grunge.
Počátky a vrchol v devadesátých letech
Střih pixie, který se zrodil v 50. letech 20. století s Audrey Hepburn ve filmu Prázdniny v Římě, dosáhl svého vrcholu v 90. letech. Twiggy, Naomi Campbell a it-girls té doby z něj udělaly nutnost a spojily androgynii s ženskostí. Tento krátký střih, delší nahoře a vrstvený po stranách, ztělesňuje svobodného a drsného ducha této dekády.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Proč tento nečekaný návrat?
Pinterest předpovídal do roku 2025 nárůst vyhledávání trendů 90. let, poháněný grunge a nedbalou estetikou, která sesadila z trůnu vzhled „čisté dívky“. Variace jako mladistvý nebo asymetrický pixie střih byly oblíbené pro svou praktičnost a mladistvý efekt, ideální pro rámování obličeje a zdůraznění rysů.
Hvězdy, které ho nosí dnes
Emma Stone způsobila senzaci nostalgickým pixie střihem inspirovaným Winonou Ryder, zatímco Halle Berry a Scarlett Johansson dokázaly jeho nadčasovou všestrannost. Rockový, okouzlující nebo strukturovaný, hodí se ke všem stylům, od přehlídkového molu Hermès až po červený koberec.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Střih pixie z 90. let není jen oživením: je to sebevědomé, praktické a stylové prohlášení, které omlazuje a osvobozuje. Jste připraveni se odhodlat a triumfálně se vrátit?