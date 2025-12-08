Search here...

Tento ikonický účes, populární v 90. letech, se nečekaně vrací.

Kadeřnictví
Léa Michel
@prostooleh/Instagram

Pixie střih, tento výrazný krátký sestřih, který v 90. letech zpopularizovaly ikony jako Kate Moss, Winona Ryder a Liv Tyler, se v roce 2025 silně vrací. Jako symbol rebelie a moderní elegance dobývá přehlídková mola, sociální média a kadeřnictví, nesený nostalgickou vlnou grunge.

Počátky a vrchol v devadesátých letech

Střih pixie, který se zrodil v 50. letech 20. století s Audrey Hepburn ve filmu Prázdniny v Římě, dosáhl svého vrcholu v 90. letech. Twiggy, Naomi Campbell a it-girls té doby z něj udělaly nutnost a spojily androgynii s ženskostí. Tento krátký střih, delší nahoře a vrstvený po stranách, ztělesňuje svobodného a drsného ducha této dekády.

Proč tento nečekaný návrat?

Pinterest předpovídal do roku 2025 nárůst vyhledávání trendů 90. let, poháněný grunge a nedbalou estetikou, která sesadila z trůnu vzhled „čisté dívky“. Variace jako mladistvý nebo asymetrický pixie střih byly oblíbené pro svou praktičnost a mladistvý efekt, ideální pro rámování obličeje a zdůraznění rysů.

Hvězdy, které ho nosí dnes

Emma Stone způsobila senzaci nostalgickým pixie střihem inspirovaným Winonou Ryder, zatímco Halle Berry a Scarlett Johansson dokázaly jeho nadčasovou všestrannost. Rockový, okouzlující nebo strukturovaný, hodí se ke všem stylům, od přehlídkového molu Hermès až po červený koberec.

Střih pixie z 90. let není jen oživením: je to sebevědomé, praktické a stylové prohlášení, které omlazuje a osvobozuje. Jste připraveni se odhodlat a triumfálně se vrátit?

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Zde je perfektní odstín melíru, který zvýrazní vaše šedivé vlasy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zde je perfektní odstín melíru, který zvýrazní vaše šedivé vlasy

Ať už se vám teprve začíná objevovat pár stříbrných pramínků, nebo už máte šedivé vlasy silně zakořeněné, často...

Zde je návod, jak si udržet krk v teple… aniž byste si zničili účes

Abyste se pod kabát nenechali unést chladem, je nákrčník nezbytným doplňkem. Váš účes však nemá šanci proti pohodlným...

Halo Hair: nová barva na vlasy od Rosalíi, která už teď mezi kadeřníky vyvolává rozruch

Blondýnová svatozář vyrytá do hnědých vlasů: to je nejnovější vlasový trend. Toto neobvyklé barvení, které vytváří iluzi tetování...

Tajemství, jak se po jízdě na kole už nikdy nedostavit domů s rozcuchanými vlasy

Helmy, nezbytné doplňky pro motorkářské výlety, mohou být pro vaše vlasy docela drsné. Po příjezdu máte stejný nepořádek...

© 2025 The Body Optimist