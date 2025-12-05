Tato chyba ve sprše může poškodit vaši pokožku

Horká sprcha se může zdát uklidňující, ale je to také zvyk, který může mít škodlivé účinky na zdraví vaší pokožky. Nedávné vědecké studie ukazují, že dlouhodobé vystavení vodě, zejména horké vodě, poškozuje kožní bariérovou funkci, což může vést k vysušení, podráždění a dalším kožním problémům.
Účinky horké vody na pokožku
Když se sprchujete ve velmi horké vodě, teplo odstraňuje přirozený hydrolipidický film pokožky, konkrétně kožní maz, který chrání a hydratuje epidermis. V důsledku toho se pokožka stává sušší, méně elastickou a zranitelnější vůči vnějším agresorům. Teplo také rozšiřuje cévy, což může vést k zarudnutí a zánětu, které někdy přetrvávají i při opakovaném sprchování s vysokou teplotou.
Horká voda navíc narušuje pH pokožky, čímž ji činí méně kyselou, což oslabuje její přirozenou schopnost bojovat s bakteriemi a dalšími patogeny. Toto podráždění pak může vést k zarudnutí, svědění a zhoršení některých onemocnění, jako je lupénka nebo ekzém.
Vědecké studie o vlivu teploty vody
Studie provedená na 50 dobrovolnících ukázala, že vystavení horké vodě významně zvyšuje transepidermální ztrátu vody (TEWL), což je klíčový ukazatel zdraví kožní bariéry, a také pH a podráždění pokožky. Pro srovnání, studená voda také způsobuje změny, ale v menší míře. Tyto výsledky zdůrazňují důležitost používání vlažné nebo studené vody k omezení poškození, zejména při častém mytí, které se od pandemie doporučuje pro hygienu rukou.
Tipy pro ochranu pokožky ve sprše
Pro ochranu pokožky omezte teplotu vody na přibližně 37–39 °C a vyhýbejte se příliš dlouhému sprchování. Používejte jemné produkty bez parfemace a nezapomeňte pokožku ihned po sprchování hydratovat, abyste obnovili její lipidovou bariéru.
Tyto jednoduché kroky mohou zabránit vysušení, křehkosti pokožky a zánětu a zároveň udržet pokožku jemnou a zdravou, a to i při zvýšené hygieně.
Stručně řečeno, ve sprše volte raději vlažnou než horkou vodu, abyste lépe ochránili svou pokožku a vyhnuli se nepohodlí spojenému se suchostí a podrážděním.