Tento japonský rituál po sprše bez námahy rozzáří pleť.

Péče
Léa Michel
Freepik

Velmi precizní japonský rituál po sprše, založený na dermatologickém výzkumu, vám umožňuje bez námahy zvýšit zářivost a hydrataci pleti. Nedávná japonská studie ukazuje, že nanášení hydratačního krému s respektováním určitých parametrů odvozených z fyziologie pleti výrazně optimalizuje jeho účinky.

Princip rituálu

Studie provedená v Japonsku se snažila určit optimální metodu aplikace hydratačního krému na základě přirozených funkcí pokožky. Výzkumníci měřili hydrataci stratum corneum (SCW) u zdravých jedinců podle načasování, množství a frekvence aplikace. Zde jsou hlavní výsledky:

  • Aplikace přípravku ihned po sprchování nebo koupání (do 5 minut) umožňuje pokožce zadržet více vody, než kdybyste čekala 90 minut.
  • Použití dostatečné dávky, vyšší nebo rovné 1 mg/cm², poskytuje lepší výsledky než nižší dávka.
  • Provádění této akce dvakrát denně (ráno a večer) je účinnější než jednou.
  • Ve druhé části byl tento protokol s dvakrát denně aplikován na pacienty trpící suchou pokožkou po dobu 8 týdnů: pokožka byla výrazně hydratovanější a markery kožní distresse (trypsin, desmoglein 1) byly regulovány.

Optimální provozní pokyny

Abyste mohli dodržovat tento japonský rituál, potřebujete:

  • Hydratační přípravek aplikujte do 5 minut po sprchování (kdy je pokožka nejvíce propustná a vnímavá).
  • Upřednostněte dostatečné množství hydratačního krému (1 až 2 mg krému na cm²).
  • Pro maximální účinek opakujte ráno a večer.

Tento protokol, ověřený fyziologií pleti, zlepšuje zářivost, hebkost a funkci kožní bariéry, a to vše jednoduchým a dostupným způsobem pro každého, bez ohledu na typ pleti.

Studie provedená japonskými vědci tak zdůrazňuje důležitost načasování a pravidelnosti v každodenní péči a potvrzuje, že dobře cílená akce provedená hned po sprchování má mnohem lepší výhody než klasická rutina.

