Tyto 3 polévky se dají uvařit za méně než 30 minut

Když se dny ochladí, nic se nevyrovná misce horké polévky, která vás zahřeje. A co kdybyste si mohli připravit uklidňující jídlo za méně než 30 minut? Zde jsou 3 jednoduché a lahodné recepty, které jsou ideální na zimu.
Krémová polévka z mrkve a kokosového mléka
Představte si hladkou, lehce sladkou polévku, která vás zahřeje od první lžíce. Na její přípravu začněte oloupáním a nakrájením 500 g mrkve a 250 g batátů.
- Ve velkém hrnci opečte nakrájenou cibuli s lžící olivového oleje, dokud nezprůhlední a nezezlátne.
- Dále přidejte zeleninu a zalijte 300 ml kokosového mléka spolu s 300 ml zeleninového vývaru.
- Přidejte špetku kari, trochu soli a pepře a duste 25 minut na středním plameni.
- Jakmile zelenina změkne, stačí ji krátce rozmixovat v mixéru a vaše polévka bude dokonale hladká. Pro závěrečný nádech lahodnosti posypte čerstvým koriandrem a obdivujte krásnou oranžovou barvu, která rozzáří váš talíř.
Tato krémová polévka je ideální pro lehkou večeři nebo jako doplněk k toastu. Je jemná, hřejivá a tak uklidňující, že téměř zapomenete na venkovní chlad.
Rychlá houbová polévka
Pokud máte rádi zemitější a bohatší chutě, houbová polévka je nutností. Začněte nakrájením 500 g žampionů, cibule, šalotky a stroužku česneku.
- Vše orestujte v hrnci s lžící olivového oleje na středním plameni. Vůně, která se uvolňuje během vaření, je již neodolatelnou předzvěstí toho, co vás čeká.
- Poté zalijte 1 litrem zeleninového vývaru a nechte 20 až 25 minut dusit.
- Pro dosažení krémové textury vše rozmixujte a přidejte 15 cl lehké tekuté smetany.
- Pár nasekaných lístků petrželky navrch a vaše polévka se stane skutečnou lahůdkou, připravenou k vychutnání.
Tento recept je ideální, když máte chuť na jednoduchý pokrm s výrazným charakterem. Jeho bohatá chuť a sametová textura promění každou lžičku v malý okamžik blaženosti, aniž byste museli trávit hodiny v kuchyni.
Polévka z dýně máslové a červené čočky
Pro polévku, která v sobě spojuje sladkost a bohatost, je vynikající volbou dýně hokkaido. Nakrájejte dýni hokkaido na kostičky, jemně nasekejte červenou cibuli a dva stroužky česneku.
- Vše orestujte ve velkém hrnci se špetkou zázvoru pro lehce pikantní a hřejivou chuť.
- Zalijte zeleninový vývar jen tak, aby byl ponořený, a nechte 10 minut vařit.
- Dále přidejte 200 g červené čočky a pokračujte ve vaření 15 minut, než ji rozmixujete.
- Osolte, opepřete a podávejte horké. Zlatavá barva a mírně hustá textura dělají z této polévky neuvěřitelně chutnou polévku.
Červená čočka dodává polévce lahodnou chuť, ideální pro večeři, zatímco dýně se doslova taje v ústech. Tato polévka je skutečnou pozvánkou k zachumlaní se do deky s dobrou knihou a vychutnání si misky plné uklidňujících chutí.
Tři polévky, tři jednoduché radosti
Tyto tři recepty ukazují, jak snadné je připravit lahodné a rychlé jídlo, i když se v zimě třesete mráz po zádech. Ať už dáváte přednost lehce sladkým polévkám, zemitým chutím nebo bohatým, uklidňujícím kombinacím, v těchto polévkách najdete okamžité uspokojení. Jsou ideální pro zpestření vašich jídel během týdne a promění obyčejnou večeři v teplý a příjemný zážitek.
Výběrem jednoduchých ingrediencí a hrou s kořením a texturami je možné vytvořit polévky, které zahřejí tělo i duši. A to nejlepší? Nemusíte být michelinským šéfkuchařem, abyste dosáhli úžasných výsledků. Pár rychlých kroků, hrnec, mixér a voilà – máte lahodné pokrmy, které vykouzlí úsměv na tváři a ukojí váš hlad.
Takže už neváhejte: vytáhněte hrnce a pánve a nechte se vést barvami, vůněmi a texturami. Tyto polévky slibují vydařená jídla v rekordním čase a připomenou vám, jak jednoduché, příjemné a lahodné může být vaření i za nejchladnějších zimních večerů.