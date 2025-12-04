Search here...

Tahle zpěvačka neexistuje… a už má hodnotu 3 miliony dolarů

Kultura
Tatiana Richard
@xavia_monet/Instagram

Nová „hvězda“ otřásá hudebním průmyslem, aniž by kdy vkročila na pódium: Xania Monet, entita generovaná umělou inteligencí, sbírá miliony streamů a umístění v hitparádách Billboard. Xania Monet, poháněná soulovými R&B skladbami vytvořenými umělou inteligencí z textů napsaných umělkyní Telishou Jonesovou, získala kontrakt odhadovaný na 3 miliony dolarů.

Kdo je Xania Monet?

Xania Monet je prezentována jako vokální „entita“ s umělou inteligencí, která je navržena tak, aby zpívala gospelem inspirovaný R&B s překvapivě lidským podáním. Texty písní napsala Telisha Jones, která pomocí hudebního generátoru (Suno) transformuje zadání a texty do produkčních skladeb, které jsou následně distribuovány napříč platformami.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Xania Monet (@xania_monet)

Od streamů k žebříčkům

Virtuální umělkyně Xania Monet již nashromáždila desítky milionů streamů a dokonce se dostala do několika hitparád Billboardu, zejména v kategoriích Adult R&B Airplay a R&B Songs, což je zdokumentovaný první případ „činu“ řízeného umělou inteligencí. Několik krátce po sobě vydaných skladeb (album, EP a řada singlů) podnítilo rychlý algoritmický nárůst popularity.

Obchod za 3 miliony… a kontroverze

Úspěch vedl k uzavření smlouvy s průmyslovým partnerem v hodnotě 3 milionů dolarů, což vyvolalo silnou reakci umělců, kteří odsoudili stírání hranic mezi syntetickými hlasy a lidskou prací. Navzdory kritice tým Xanie Monet obhajuje „kreativní nástroj, který nemá nahradit hudebníky“, a zároveň těží z „produktivnějšího a škálovatelnějšího modelu“.

Průmysl na křižovatce

Xania Monet, chycená mezi zvědavostí veřejnosti a opatrností nahrávacích společností, představuje zlomový bod: čísla o publiku potvrzují zájem o „hlasy“ vylepšené umělou inteligencí, zatímco právníci a držitelé práv zpochybňují využití, odměny a rizika kopírování stylů. Nadcházející měsíce ukážou, zda tito syntetickí umělci zůstanou výjimkou… nebo se stanou normou.

Xania Monet v konečném důsledku dokonale ilustruje napětí mezi technologickými inovacemi a tradiční uměleckou tvorbou. Ačkoli fascinuje svým realismem a raketovým vzestupem ke slávě, zároveň vyvolává nebývalé otázky o autenticitě, hodnotě lidské práce a budoucnosti hudebního průmyslu. Ať už ji člověk obdivuje nebo kritizuje, jedno je jisté: hudba už nikdy nebude úplně stejná.

