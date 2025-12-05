Search here...

Vánoce bez stresu: Tip od maminky na ozdobený stromeček za pouhých 5 minut

Dekorace
Émilie Laurent
décorer sapin rapidement
ArunKuchibhotla/Unsplash

Zatímco děti otevírají první okénka svých adventních kalendářů, rodiče vytahují z půdy všechny vánoční krabice. Zatímco zdobení stromečku je pro mnohé rodinnou tradicí, pro matky je to jen další úkol v jejich už tak přetížených programech. Naštěstí jedna skotská matka našla spolehlivý trik, jak stromeček ozdobit během několika minut. Ušetří vám to spoustu starostí.

Bleskově ozdobený vánoční stromeček: splněný sen!

Domky jsou opět ozdobeny třpytivými ozdobami a třpytivými cetkami. Prosinec sice sotva začal, ale děti se už nemohou dočkat vánoční atmosféry: večeře s louskáčky, úkoly při světle barevných girland a opakované sledování seriálu „Sám doma“ . Jenže proměnit dům v kouzelné malé útočiště je těžká práce. A rodiče nemají k dispozici elfy, kteří by jim s tímto úkolem pomohli.

I když je zdobení vánočního stromku každoročním rituálem, který si zaneprázdněné maminky mohou zjednodušit. Jak? Díky důmyslnému a praktickému tipu, o který se podělila Gillian Cowie . Tato skotská matka si svůj objev neplánuje patentovat, ale je tak laskavá, že se o něj s námi podělila.

Ještě před pár lety šplhala po štaflích, aby mezi větve pověsila červené ozdoby, třpytivé soby a létající Santu. Dvě hodiny svého drahocenného času věnovala zdobení vánočního stromečku. Od přírody perfekcionistka byla v tomto umění neuvěřitelně puntičkářská. Realita je samozřejmě daleko od toho, co slibují ty přeslazené vánoční filmy. Matky sotva mají čas si ostříhat nehty a vyčistit zuby, tak jak by si mohly najít chvilku na zkrášlování stromečku? Neexistují žádné kouzelné recepty, jen selský rozum.

Uklízení ozdobeného vánočního stromku: trik, který funguje

Tajná zbraň skotské maminky? Zdobí vánoční stromeček jednou a nechá ho vypadat co nejlépe až do následujícího roku. Jinými slovy, místo aby se trápila s odstraňováním všech ozdob jednu po druhé a zápasila se světýlky, skladuje svůj stromeček plně ozdobený. Takto se už třpytí a je připravený na příští rok. Aby se ozdoby nepoškodily nebo stromeček příliš nezkazil, jednoduše ho zabalí do plastové fólie. Pak ho nechá v rohu garáže.

A na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, si její syn s velkým potěšením rozbaluje tohoto lesního krále, ztělesnění čisté elegance. Je to dobré rozcvičení před Štědrým dnem a netrpělivě očekávaným otevíráním dárků. Matka zvolila nadčasové dekorace a každý rok přidává pár nových detailů podle aktuálního vkusu a trendů. Letos svou třpytivou výzdobu jistě doplní ručně vyráběnými ozdobami, foukanými skleněnými ozdobami nebo malými figurkami v hnědých odstínech.

Zlatá pravidla pro zachování magie navzdory všemu

Pro děti je zdobení vánočního stromečku nezbytnou a smysluplnou tradicí. Tento konkrétní přístup se může zdát trochu jako trest. Lze však vytvořit i jiné rituály týkající se vánočního stromečku, které potěší i ty nejmenší děti. Na sociálních sítích rodiče našli neuvěřitelné řešení: večer zalijí šišky a následující ráno, zatímco děti ještě spí, postaví stromeček. Když se malé děti probudí, rozzáří se jim oči při pohledu na třpytivý stromeček.

Můžete také nechat děti pověsit poslední dekoraci: třpytivou hvězdu, která splní všechna přání. A proč neuspořádat kreativní dílnu , aby každý člen rodiny mohl přispět a být na této hlavní dekoraci zastoupen? Můžete si také vymyslet příběhy jako ty v pohádkách a říct, že vám s instalací trochu pomohl Ježíšek. Zkrátka klíčem je důvěřovat své fantazii.

Uklizení ozdobeného vánočního stromku šetří čas a je to také skvělá strategie pro úsporu peněz. Méně láká kupovat vše, co vám přijde na kloub, a v obchodech máte tendenci být zdrženlivější.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost pohlaví, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debaty. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
