Vánoce bez stresu: Tip od maminky na ozdobený stromeček za pouhých 5 minut

Zatímco děti otevírají první okénka svých adventních kalendářů, rodiče vytahují z půdy všechny vánoční krabice. Zatímco zdobení stromečku je pro mnohé rodinnou tradicí, pro matky je to jen další úkol v jejich už tak přetížených programech. Naštěstí jedna skotská matka našla spolehlivý trik, jak stromeček ozdobit během několika minut. Ušetří vám to spoustu starostí.
Bleskově ozdobený vánoční stromeček: splněný sen!
Domky jsou opět ozdobeny třpytivými ozdobami a třpytivými cetkami. Prosinec sice sotva začal, ale děti se už nemohou dočkat vánoční atmosféry: večeře s louskáčky, úkoly při světle barevných girland a opakované sledování seriálu „Sám doma“ . Jenže proměnit dům v kouzelné malé útočiště je těžká práce. A rodiče nemají k dispozici elfy, kteří by jim s tímto úkolem pomohli.
I když je zdobení vánočního stromku každoročním rituálem, který si zaneprázdněné maminky mohou zjednodušit. Jak? Díky důmyslnému a praktickému tipu, o který se podělila Gillian Cowie . Tato skotská matka si svůj objev neplánuje patentovat, ale je tak laskavá, že se o něj s námi podělila.
Ještě před pár lety šplhala po štaflích, aby mezi větve pověsila červené ozdoby, třpytivé soby a létající Santu. Dvě hodiny svého drahocenného času věnovala zdobení vánočního stromečku. Od přírody perfekcionistka byla v tomto umění neuvěřitelně puntičkářská. Realita je samozřejmě daleko od toho, co slibují ty přeslazené vánoční filmy. Matky sotva mají čas si ostříhat nehty a vyčistit zuby, tak jak by si mohly najít chvilku na zkrášlování stromečku? Neexistují žádné kouzelné recepty, jen selský rozum.
Uklízení ozdobeného vánočního stromku: trik, který funguje
Tajná zbraň skotské maminky? Zdobí vánoční stromeček jednou a nechá ho vypadat co nejlépe až do následujícího roku. Jinými slovy, místo aby se trápila s odstraňováním všech ozdob jednu po druhé a zápasila se světýlky, skladuje svůj stromeček plně ozdobený. Takto se už třpytí a je připravený na příští rok. Aby se ozdoby nepoškodily nebo stromeček příliš nezkazil, jednoduše ho zabalí do plastové fólie. Pak ho nechá v rohu garáže.
A na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, si její syn s velkým potěšením rozbaluje tohoto lesního krále, ztělesnění čisté elegance. Je to dobré rozcvičení před Štědrým dnem a netrpělivě očekávaným otevíráním dárků. Matka zvolila nadčasové dekorace a každý rok přidává pár nových detailů podle aktuálního vkusu a trendů. Letos svou třpytivou výzdobu jistě doplní ručně vyráběnými ozdobami, foukanými skleněnými ozdobami nebo malými figurkami v hnědých odstínech.
Zlatá pravidla pro zachování magie navzdory všemu
Pro děti je zdobení vánočního stromečku nezbytnou a smysluplnou tradicí. Tento konkrétní přístup se může zdát trochu jako trest. Lze však vytvořit i jiné rituály týkající se vánočního stromečku, které potěší i ty nejmenší děti. Na sociálních sítích rodiče našli neuvěřitelné řešení: večer zalijí šišky a následující ráno, zatímco děti ještě spí, postaví stromeček. Když se malé děti probudí, rozzáří se jim oči při pohledu na třpytivý stromeček.
Můžete také nechat děti pověsit poslední dekoraci: třpytivou hvězdu, která splní všechna přání. A proč neuspořádat kreativní dílnu , aby každý člen rodiny mohl přispět a být na této hlavní dekoraci zastoupen? Můžete si také vymyslet příběhy jako ty v pohádkách a říct, že vám s instalací trochu pomohl Ježíšek. Zkrátka klíčem je důvěřovat své fantazii.
Uklizení ozdobeného vánočního stromku šetří čas a je to také skvělá strategie pro úsporu peněz. Méně láká kupovat vše, co vám přijde na kloub, a v obchodech máte tendenci být zdrženlivější.