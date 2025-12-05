Search here...

„Naprosto nádherná“: tato modelka s křivkami vyvolává pozitivní reakce

Fabienne Ba.
La'Tecia Thomas, australská tvůrkyně obsahu a modelka s kyprými tvary, se stala senzací na sociálních sítích díky svým fotografiím, na kterých hrdě ukazuje svou postavu a nakažlivou energii. Navzdory začátkům poznamenaným odmítáním ze strany značek se stala ikonou a nyní za svou autenticitu dostává nadšené komplimenty jako „naprosto nádherná“ .

Inspirativní cesta

La'Tecia otevřeně sdílí svou cestu k sebepřijetí a proměňuje kritiku v palivo pro svůj vzestup. Pravidelně zveřejňuje focení, která zdůrazňují její křivky, a spolupracuje s inkluzivními značkami. S 1,7 miliony sledujících na Instagramu (@lateciat) propaguje pozitivní přístup k tělu prostřednictvím „motivačních“ videoklipů, kde střídá cvičební videa a zprávy typu „sebevědomí je o tom, vyniknout tím, že milujete sami sebe“.

Její obsah ji staví do role vzoru pro ty, kteří bojují proti úzkým standardům společnosti. Za zmínku stojí, že je považována za modelku s „křivkami“, což je kategorie, která se obvykle zastavuje na velikostech 42-44 – velikostech vyloučených z tradičních norem pro přehlídková mola, přestože ve Francii nosí téměř polovina žen velikost 44 nebo větší. Tuto realitu módní průmysl nadále ignoruje.

Nadšené reakce a společenský dopad

Její příspěvky generují tisíce lajků a pozitivních komentářů oslavujících její přirozenou krásu, sílu a roli v předefinování módy pro křivky. Tím, že zpochybňuje normy prostřednictvím autentických kampaní, inspiruje generaci k tomu, aby bez kompromisů přijala své křivky.

Vzestup La'Tecii Thomasové ke slávě ilustruje sílu hlasů, které se odvažují zpochybňovat konvence a prosazovat alternativní ideály krásy. Kromě obdivovaných fotografií ztělesňuje hluboký posun: filmový průmysl i veřejnost jsou stále citlivější k rozmanitosti těla, sebevědomí a autenticitě. Tím, že inspiruje své sledující k plnému přijetí sebe sama, La'Tecia Thomasová potvrzuje, že být „příliš krásná“ znamená především být sama sebou.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
