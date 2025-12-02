Search here...

„Wirkin“: taška, o které všichni mluví (a která už letí z regálů)

Módní trendy
Fabienne Ba.
@mazciel et @battny/TikTok

Obdélníková kabelka z umělé kůže s rukojetí a sponou, která se koncem roku 2024 objevila na Walmartu (americkém nadnárodním prodejci), se stala virální na TikToku kvůli své nápadné podobnosti s ikonickou Hermès Birkin. Tento cenově dostupný model za 78 dolarů, který uživatelé internetu přezdívají „Wirkin“, s blížícími se svátky znovu rozdmýchává debatu o luxusních duplikátech.

Virální dědic legendární Birkin

Kabelka Hermès Birkin, vytvořená v roce 1984 a inspirovaná Jane Birkin, symbolizuje exkluzivitu díky své 40hodinové ruční výrobě, použití prémiových materiálů, jako je tožská nebo krokodýlí kůže, a cenovce často přesahující 10 000 dolarů. Kabelka Wirkin, vyrobená ze syntetické kůže a vyráběná hromadně, replikuje svou ikonickou siluetu bez loga a nabízí tak dostupnou alternativu, která se ve Spojených státech neuvěřitelně rychle vyprodala prostřednictvím online prodeje. Kabelka je k dispozici v několika barvách a cílí na ty, kteří chtějí estetiku Birkin bez čekací listiny nebo přemrštěné ceny.

[vložit]https://www.tiktok.com/@battny/video/7455910715719798062[/vložit]

Je to úmyslný podvod, nebo maskovaný padělek?

Klasifikovaný jako „duplikát“ – inspirované, neznačkové kopie, které se vyhýbají zjevnému padělání – byl Wirkin stažen z Walmartu kvůli podezření z porušení duševního vlastnictví společnosti Hermès, která je známá svým přísným právním postojem. Nicméně napodobeniny se nyní množí na jiných stránkách a přiživují začarovaný kruh, kde viralita TikToku zvyšuje prodeje a trivializuje symbol statusu. Puristé naříkají nad devalvací luxusního řemeslného zpracování, zatímco fanoušci to vnímají jako hravou demokratizaci tohoto trendu.

[vložit]https://www.tiktok.com/@nucchi_/video/7457190300193213729[/vložit]

Fenomén, který vyvolává otázky o dostupném luxusu

Tento rozruch zdůrazňuje vzestup napodobenin na platformách masového trhu, kde image má přednost před udržitelností nebo etikou. Ačkoli Wirkin neohrožuje prodeje Birkin – vyhrazeno pro elitu – odhaluje touhu po okamžité prestiži a proměňuje nadčasový doplněk v prchavý fenomén sociálních médií.

Meteorický vzestup kabelky „Wirkin“ v konečném důsledku ilustruje spíše hluboký posun v našem vztahu k luxusnímu zboží než jen jednoduchý módní výstřelek. V době sociálních médií, kde trendy vznikají během několika hodin, může být aura legendární kabelky zachycena, přivlastněna a znovuobjevena produktem pro masový trh.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Proč se červený svetr stal v této sezóně nezbytným kouskem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč se červený svetr stal v této sezóně nezbytným kouskem

Letošní podzim/zimu 2025/2026 se červený svetr stává nezbytným módním kouskem, který je v ostrém kontrastu s obvyklými neutrálními...

Tento styl bundy se v této sezóně etabluje jako kultovní kousek.

Bunda s diagonálním zipem, inspirovaná šermem, se v této sezóně stává novým kultovním kouskem, zejména mezi generací Z,...

Tyto zapomenuté boty se překvapivě vracejí díky Natalie Portman

Natalie Portman, která momentálně v Paříži propaguje film „Vie Privée“ (Velmi soukromá záležitost), znovu vzbudila zájem o boty...

Lady Gaga ji miluje: tato kabelka v ponoženém stylu je momentálně módní posedlostí.

Pokud by extravagance měla tvář, byla by to nepochybně Lady Gaga. Zpěvačka hitu „Bad Romance“, známá svými politicky...

© 2025 The Body Optimist