Šátek, který pořád sklouzává? Tento trik by mohl toto léto všechno změnit!

Ať už je puntíkovaný nebo krajkový, saténový nebo z organické bavlny, šátek se stal jasnou volbou pro účesy a v létě nahradil tradiční pokrývky hlavy. Tento nový druh šátku, který nám celou zimu obepínal krk, se nám vynoří nad hlavu, když slunce dosáhne svého zenitu. I když dodává našim letním outfitům nádech šmrncu, někdy může být neposlušný a hrozí, že při sebemenším náhlém pohybu odletí. Aby vám šátek držel na místě i navzdory poryvům větru a honičkám v metru, tento tip je malou revolucí.
Sponky do vlasů pro upevnění šátku
Šátek je nepopiratelně hvězdným doplňkem léta. Kdysi se uvazoval kolem krku jako ozdoba jednoduchého topu nebo se nosil jako top v nesnesitelně horkých dnech, dnes je odsunut na hlavu. A paisley šátek z našeho mládí, ve kterém jsme vypadaly jako na soutěži o přežití, se nyní dodává v mnoha variantách. Vyšívaný , jemně pletený , zdobený ovocem nebo květinami, šátek je společným prvkem všech módních dívek.
Šátek má kromě svého neo-vintage vzhledu mnoho výhod. Chrání před sluncem, aniž by nám zcela zakrýval obličej, zvýrazňuje eleganci našich outfitů a krásně dotváří náš vzhled. Je to také vynikající estetický trik pro zakrytí mastných odrostů. Tento všestranný kus látky má však i své nevýhody. Navzdory uzlu hodnému námořnického stylu nám může snadno sklouznout přes vlasy a spadnout nám z hlavy jako opona na konci představení.
V okamžiku, kdy se odvážíte doběhnout na autobus nebo se projít podél pobřeží ve větru, který by mohl moře roztrhat na kusy, váš šátek vás zklame a odmítne spolupracovat. Na sociálních sítích módní nadšenci, kteří vždy hledají praktická řešení, našli způsob, jak tento problém obejít. Jejich objevem je pár sponek do vlasů.
Metoda je jednoduchá: uvážou si šátek na hlavu obráceně, jako by jely na čtyřkolce po Sahaře. Pak si na obou stranách vlasů sepnou dvě sponky, aby vytvořily spojení mezi prameny vlasů a šátkem. Poté šátek otočí na líc a upevní ho podle trendů. Takto se šátek nepohne ani o centimetr, a to ani když klimatizace duní jako hurikán.
@mattloveshair nejdůležitější festivalový hair trik, který si tento víkend balíš na Coachellu 💁💁♀️💁♂️ letos už žádné šátky, které ti sklouznou z účesu 💁♂️💁♀️💁 virální vlasová sponka Hairtok, která ti zajistí špičku šátku na hlavě, ti mění život! nadměrná saténová šála @CÉCRED vlasové sponky @arachne ♬ Ring My Bell - Anita Ward
Druhou důmyslnou metodou je čelenkový pásek.
V boji proti jednomu z největších letních nebezpečí (po písku v botách) byli uživatelé internetu neuvěřitelně kreativní a lámali si hlavu, dokud se jejich experimenty neukázaly jako úspěšné. Udržování šátku na místě se stalo kolektivním online bojem. I když sponky do vlasů fungují velmi dobře, existuje i jiná, o něco šetrnější technika. Podle těchto návodů, které se prohlašují za objev roku, někteří lidé používají místo sponek do vlasů čelenku, což může rychle způsobit bolest.
Celý proces trvá méně než minutu. Než začnete improvizovat s touto velmi tvárnou látkou a začnete s origami, nasaďte si šátek na hlavu, stejně jako jste to udělali s bílým prostěradlem na Halloween. Přehoďte přes něj čelenku s dostatkem elastanu a šátek přeložte dozadu. Nyní jste připraveni procházet se klimatizovanými uličkami a naskočit na loď nebo na kolo, aniž by vám šátek spadl na zem a stal se „ztracenou věcí“... nebo skončil zmačkaný na dně plážové tašky po příliš nadšeném poryvu větru.
Šátek, dokonalý důkaz stylu tohoto léta
Šátek, vrcholný stylový prvek tohoto léta, představuje dokonalou rovnováhu mezi nostalgií a modernou. Po několika sezónách, kterým dominovaly minimalistické doplňky, se silně vrací v mnohem výraznější verzi: s nově vytvořenými potisky, pastelovými paletami, XXL květinovými vzory nebo retro looky inspirovanými 90. léty. V kombinaci s rozpuštěnými, zapletenými nebo volně stylizovanými vlasy se stává prvkem, který promění jednoduchou siluetu v sebevědomý, téměř editoriální vzhled.
V této sezóně už není trendem decentní šátek diskrétně uvázaný za krkem, ale viditelnější a odvážnější vzhled. Uvázaný v elegantním pirátském stylu, jako improvizovaný turban nebo dokonce složený do širokého grafického pásu, strukturuje obličej a rámuje rysy s jasným stylistickým záměrem. Influenceři a módní nadšenci jej vnímají především jako hřiště: míchání textur (len, satén, praná bavlna), vrstvení doplňků nebo kombinování s nadměrnými slunečními brýlemi a zlatými šperky pro zdůraznění ikonického efektu.
Ale to, co dělá šátek letos v létě tak silným, je jeho schopnost přizpůsobit se mikrotrendům kolujícím na sociálních sítích. Ať už se jedná o verzi „clean girl“ s neutrálními tóny a perfektním záhybem, bohémskou verzi s ručně vyrobenými potisky nebo street style verzi s logy a grafickými reinterpretacemi, zahrnuje každou estetiku, aniž by ztratil svou identitu. Stává se tak okamžitým, téměř instinktivním stylovým ukazatelem, který vyjadřuje jak osobnost, tak i náladu dne.
A v této hře kontrolovaného, ale nikdy ne rigidního stylu šátek potvrzuje svůj status chameleonského doplňku. Už to není jen doplňkový prvek k outfitu, ale obohacuje ho. Jednoduchý čtverec látky, ano, ale takový, který se toto léto stal prodloužením naší osobnosti.