„Vypadá jako muž“: Outfit Emmy Corrinové na červeném koberci rozdělil názory

Britská herečka Emma Corrin se nikdy nesnažila zavděčit všem – a nejnovější veřejné vystoupení hvězdy seriálu „Koruna“ to opět dokázalo. Na londýnském červeném koberci způsobila Emma Corrin senzaci v obleku šitém na míru, který rychle vyvolal záplavu komentářů.
Oblek na míru a výrazné prohlášení o „power dressingu“
Pro zahajovací ceremoniál londýnského festivalu Power of Women zvolila Emma Corrin výrazně architektonickou siluetu. Přes světle modrou košili s lehce rozepnutými knoflíky u výstřihu nosila dokonale padnoucí tmavě hnědé sako s jedním řadovým zapínáním. Kalhoty, které k saku ladily, přesně padaly přes červené lodičky s hranatou špičkou – chromatický detail, který celý outfit oživil.
Šperky dodávají zápěstím a prstům nádech třpytu. Vlasy jsou upravené do velmi krátkého, dozadu sčesaného fénovaného účesu a make-up je decentní, s laskavým svolením Giny Kane. Celý vzhled vytvořil stylista celebrit Harry Lambert, který s Emmou Corrin spolupracuje již několik sezón. Je to dokonalá ukázka současného „power dressingu“ – asertivního, strukturovaného a rozhodně moderního.
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Androgynní podpis
Emma Corrin, která se od roku 2021 identifikuje jako nebinární a používá zájmena iel/they, si z obleku udělala svůj stylistický poznávací znak. Od červeného koberce na Oscarech až po Met Gala a festivaly se každý její výstup vrací k této estetice a osciluje mezi bezchybným krejčovstvím a ženskými detaily. Je to charakteristický styl, který odráží její vlastní identitu – identitu někoho, kdo odmítá binární kategorie módy a společnosti.
Na sociálních sítích však tento postoj není všeobecně přijímán. Pod fotografiemi zveřejněnými mezinárodními médii se objevuje několik komentářů se stejným refrénem: „Vypadá jako muž“, „Proč je tak oblečená?“ „Vadí mi to.“ Tyto reakce odhalují méně o samotném oblečení než o přetrvávající rigidnosti genderově podmíněného oblékání.
Historické ocenění
Pravděpodobně je to kontext večera, který činí tuto kritiku o to nevhodnější, protože Emma Corrin byla onoho večera první nebinární osobou, která obdržela cenu Síla žen, ocenění udělované jednotlivcům, kteří využili své viditelnosti k posunu kulturních a sociálních hranic.
„Jsem dvojnásobně poctěna, že jsem první nebinární osobou, která toto ocenění získala,“ zdůraznila Emma Corrinová ve svém projevu. Než dodala poněkud lámanou, ale výmluvnou francouzštinou: „Je zásadní více než kdy jindy, aby se lidé mohli spojit a navzájem se podporovat, bez ohledu na to, jak se identifikují. Z těchto podpůrných sítí může vzejít tolik změn.“
S tímto kostýmem Miu Miu Emma Corrin přináší mnohem víc než jen úspěšný módní vzhled. Je to odpověď všem, kteří stále věří, že existuje pouze jeden způsob, jak se oblékat podle svého pohlaví. A nenápadně nám připomíná, na co by se na slavnostním předávání cen nikdy nemělo zapomínat: svoboda být sám sebou je v podstatě tím nejkrásnějším outfitem.