„Lidé na mě teď zírají“: po nehodě při potápění se jeho vzhled drasticky změnil

Alejandro „Willy“ Ramos, bývalý profesionální peruánský potápěč, zažil v roce 2013 drastickou změnu svého života při nehodě u pobřeží Pisco v Peru. Nouzový výstup z hloubky 30 metrů způsobil těžkou dekompresní nemoc, při níž mu trup a paže otekly přetrvávajícími bublinami dusíku.
Smrtelná nehoda, která znamená zlom
Při potápění za účelem sběru měkkýšů mu projíždějící loď přeřízla kyslíkovou hadici a donutila ho prudce se vynořit, aniž by respektoval dekompresní zastávky. Dusík rozpuštěný v jeho krvi pak vytvořil obrovské bubliny v jeho hrudníku a pažích, což způsobilo extrémní otok (obvod bicepsů 62-72 cm) a hluboké poškození tkání.
Nepohodlí v komorách: výjimečný lékařský případ
Tato dekompresní nemoc, neboli „komorová nemoc“, se vyskytuje při rychlých změnách tlaku, typických pro hluboké potápění. V Willyho případě se bubliny zaryly do jeho těla, což znemožnilo jejich přímé chirurgické odstranění. Lékaři ho popisují jako „celosvětově unikátní případ“, dokonce paralelně vyšetřují i další vzácná onemocnění, zatímco bolesti kloubů a snížená pohyblivost mu brání v návratu k jeho profesi.
Hyperbarická léčba: pomalý a nákladný pokrok
Pouze hyperbarické komory, které pod tlakem podávají čistý kyslík, bubliny částečně rozpouštějí: 30 % se jich eliminuje po desítkách sezení a je potřeba nejméně 100 dalších. Bez dostatečného sociálního zabezpečení Willy přežívá s minimální pomocí a jeho tělo nese jizvy i 12 let poté.
Pohledy a izolace: psychologická zkouška
„Lidé se na mě zastavují a zírají na mě, jako bych byl nějaké divné zvíře, říkají mi monstrum,“ řekl v roce 2018 BBC a popsal svou depresi a úzkost tváří v tvář okolní lítosti. Tento sociální handicap, přidaný k jeho fyzickému utrpení, proměnil muže považovaného za robustního v izolovanou postavu. Jeho příběh si vynucuje respekt: příběh muže, který navzdory svému utrpení odmítá utichnout a proměňuje svou zkoušku v poselství prevence a odolnosti.
Příběh Alejandra „Willyho“ Ramose přesahuje pouhou zprávu: zdůrazňuje extrémní rizika potápění, která jsou široké veřejnosti často neznámá, a také lidské, zdravotní a sociální důsledky nehody, která zničí život. Dvanáct let po incidentu Willy nadále bojuje nejen s fyzickými následky těžké dekompresní nemoci, ale také s odsuzováním ostatních, které je někdy bolestivější než samotná nemoc.