„Lidé mi říkají, že jsem moc tlustá“: kritizována za svou váhu, odsuzuje tlak vyvíjený na ženy

Tělo pozitivní
Anaëlle G.
@iamjojohadid / Instagram

Komentáře o fyzickém vzhledu bohužel přetrvávají, zejména na sociálních sítích. Některé ženy odmítají nechat tyto poznámky definovat jejich hodnotu. To je volba Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), tvůrkyně obsahu a plus-size modelky, která s humorem a sebevědomím reaguje na ty, kdo napadají její vzhled.

Reakce, která kritiky postaví na jejich místo

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) se nehodlá nechat od uživatelů internetu diktovat, jak by se měla vnímat. V nedávném videu zveřejněném na Instagramu reaguje na své kritiky a vysvětluje, že svou energii raději soustředí na sebeobdivování, než na psaní nenávistných zpráv. S trochou ironie obrací situaci: skutečným problémem není její tělo, ale ti, kteří cítí potřebu soudit těla ostatních a často se schovávají za zástěnu. Aby zdůraznila svůj názor, dokonce vmísí hravou narážku na píseň Sabriny Carpenter a mrkne na své kritiky.

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Příspěvek sdílený uživatelem JOJO (@iamjojohadid)

Požadavky, které je nemožné splnit

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) zdůrazňuje realitu, kterou mnoho žen bohužel až příliš dobře zná. Věří, že kritika by nezmizela, i kdyby se její vzhled změnil. Podle ní by ti, kdo se snaží soudit, vždy našli novou záminku, aby komentovali její postavu. Toto pozorování podtrhuje neustálý tlak, který je na ženská těla vyvíjen. Bez ohledu na typ jejich postavy, tvar či styl se zdá, že poznámky nekončí. Toto pozorování nám připomíná, že problém spočívá spíše ve způsobu, jakým jsou ženy vnímány, než v jejich vzhledu.

Silné poselství pro ženy s nadváhou nebo s nadváhou

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) také poslala vzkaz podpory dalším tvůrcům obsahu s nadváhou. Vyzvala je, aby nenechaly negativními komentáři podkopat svou sebedůvěru, a připomněla jim, že tyto útoky často odhalují více o pachatelích než o lidech, na které se zaměřují. Tím, že plně přijala svůj image, ukázala, že je možné reagovat na kritiku, aniž byste ztratili dobrou náladu nebo ohrozili svou autenticitu.

Pozitivní přístup k tělu neustále mění myšlení.

Příběh Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) ilustruje výzvy, kterým čelí mnoho žen, které se objevují na sociálních sítích. Navzdory těmto rozsudkům se hnutí body positivity nadále zasazuje o inkluzivnější reprezentaci těl a soucitnější pohled na krásu.

Tím, že Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) projevuje své sebevědomí a odmítá se přizpůsobovat očekáváním ostatních, pomáhá měnit smýšlení. Její poselství je jednoduché: hodnota ženy nezávisí ani na čísle na váze, ani na názorech uživatelů internetu. Toto poselství rezonuje s rostoucím počtem lidí, kteří hledají svobodnější a pozitivnější sebeobraz.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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