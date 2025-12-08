„Co si ženy zaslouží“: Po porodu v Jižní Koreji nejde domů

Kim Narmin (@kimnarmln), tvůrkyně obsahu na Instagramu, sdílela virální video, ve kterém ukazuje svůj pobyt v korejském poporodní centru (sanhujoriwon) po porodu v Jižní Koreji, kde vypadala šťastně a klidně, obklopena profesionální péčí. Video si získalo na popularitě, protože zdůraznilo „ideální model zotavení“, vyvolalo celosvětovou závist a znovu rozpoutalo debatu o nedostatečné poporodní podpoře žen.
Vysvětlení korejských poporodní centra
V Jižní Koreji některé matky po porodu zůstávají v těchto specializovaných centrech, kde si užívají výživná jídla připravovaná kuchaři, novorozeneckou péči od zdravotních sester v důchodu, masáže, zahrady a luxusní ubytování pro optimální zotavení. Kim Narmin ilustruje tento strukturovaný odpočinek, daleko od bezprostředního stresu, s komplexní podporou včetně sedacích koupelí, masáží a dokonce i péče o děti, aby se matka mohla soustředit na své fyzické i psychické uzdravení. Tento tradiční model sanhujori, přizpůsobený moderní době, odráží vyvíjející se rodinné normy, kde se prarodiče zapojují méně.
Reakce a mezinárodní nadšení
Komentáře k příspěvku Kim Narmin překypují emocemi: „Nedokážu si ani představit, jak moc to snižuje poporodní depresi,“ nebo „Přála bych si, aby tohle mohla zažít každá žena na světě po porodu.“ Toto video odhaluje výrazný kontrast s jinými zeměmi, kde se matky často vracejí domů bez odpovídající podpory, což zesiluje únavu a izolaci. Virální úspěch podtrhuje univerzální potřebu takových prostor a dokonce inspiruje k úpravám ve Spojených státech. Komentáře zdůrazňují: „Všechny ženy si to zaslouží, ale tolik žen to nikdy nezažilo.“
Debata o nedostatečné poporodní podpoře
Tento obsah znovu vyvolává kritiku: ženy po porodu nejsou dostatečně podporovány a chybí jim profesionální odpočinek, který by předcházel depresím a komplikacím, na rozdíl od Jižní Koreje, kde je to téměř univerzální. Ohlasy na Redditu potvrzují, že tato centra podporují bezpečné pouto mezi rodiči a dítětem a zároveň upřednostňují zotavení matky a prevenci infekcí. Kim Narmin ztělesňuje tento „ideál dostupnosti“ a vede k přehodnocení globálních politik pro spravedlivou podporu.
Kim Narmin a její článek o jejím korejském poporodní centru dokonale vystihují, co si ženy zaslouží: odpočinek, výživu a profesionální péči, aby mohly poporodní období zvládnout s klidem. Tento článek, který podněcuje zájem a debatu, se zasazuje o univerzalizaci tohoto modelu, čímž se snižuje poporodní deprese a nerovnost na celém světě.