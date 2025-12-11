Vzali se za stejného muže v Las Vegas… a teď se hádají o 2,4 milionu dolarů

Dvě Britky, které se v Las Vegas provdaly za stejného muže s odstupem několika let, nyní bojují u soudu o kontrolu nad dědictvím odhadovaným na 2,4 milionu dolarů. Případ zdůrazňuje právní důsledky bigamního manželství a ochranu, kterou nabízí dědické právo ve Spojeném království.
Bigamní manžel a jmění 2,4 milionu
James Dinsdale, britský účetní, který zemřel na rakovinu ve věku 55 let v říjnu 2020, se v roce 2012 oženil s kosmetickou zubařkou Dr. Victorií Fowellovou v Las Vegas a poté, v roce 2017, s kosmetickou Margaret Dinsdaleovou, rovněž v Las Vegas, aniž by právně rozvedl své první manželství. Z právního hlediska je proto druhé manželství s Margaret považováno za „neplatné“, což ji automaticky vyloučilo z pozůstalosti a Victoria zůstala jeho právně uznanou manželkou a syn Jamese Dinsdalea, William, dědici jmění odhadovaného na přibližně 1,8 milionu liber (2,4 milionu dolarů).
Margaretina právní bitva
Podle deníku Independent Margaret tvrdí, že s Jamesem Dinsdalem žije od roku 2015, provdala se za něj „v dobré víře“ a během jeho nemoci se o něj na plný úvazek starala, dokonce se vzdala i svého zaměstnání. Cítí se ukřivděná, a tak podala žalobu, v níž se domáhá „přiměřeného ustanovení“ podle britského zákona o dědictví, a požaduje alespoň polovinu dědictví, přibližně 900 000 liber.
Úloha zákona o dědictví a otázka statusu „manžela/manželky“
Vzhledem k absenci závěti byl majetek Jamese Dinsdalea rozdělen podle pravidel pro dědictví bez závěti, která upřednostňují zákonného manžela/manželku a děti. V červenci však soudce uznal Margaretiny práva jako jeho manželky podle zákona o dědictví, což jí umožnilo nárokovat si soudní podíl na majetku, přestože je její manželství technicky vzato neplatné podle přísného manželského práva.
Obvinění proti první manželce a zmrazení majetku
Margaret obviňuje Victorii Fowellovou z „vyplenění“ dědictví, z nakládání s majetkem, jako by byla jediným příjemcem, a z toho, že již prodala dvě nemovitosti za přibližně 600 000 liber, aniž by bylo jasné, co se stalo se zbývajícími finančními prostředky. Margaret získala příkaz k zmrazení majetku, aby se zabránilo zmizení majetku před ukončením řízení, což má zaručit možnost vymáhání jakéhokoli případného rozsudku v její prospěch.
Trápivý případ s nejistým výsledkem.
Margaretin právník tvrdí, že všechno dělala „v důvěře“ a věřila, že Jamesovo první manželství skončilo, a zdůrazňuje psychologický a finanční dopad této právní bitvy na jeho klienta.
Tento případ, označovaný jako „neobvyklý“, v konečném důsledku ilustruje, jak absence závěti, bigamie a zmatek ohledně manželského stavu mohou vést k zdlouhavým, nákladným a emocionálně destruktivním sporům o dědictví, jejichž výsledek bude nyní záviset na posouzení soudce, co představuje „přiměřené zajištění“ pro pozůstalého partnera. Pokračování bude nadáno...