Debatu o ženském ochlupení znovu rozpoutala vystřižená scéna s Margot Robbie

Feminismus
Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

Ženské ochlupení je (bohužel) i nadále žhavým tématem. Nedávné prohlášení britské režisérky, herečky a spisovatelky Emerald Fennell znovu rozpoutalo opakující se debatu o standardech krásy a zobrazování ženských těl ve filmu. Důvodem byla scéna, která byla nakonec vystřižena z její adaptace filmu „Bouřlivá hůrka“, v níž se postava, kterou hrála australská herečka Margot Robbie, objevila s neoholeným podpažím.

Vystřižená scéna, která vyvolala diskusi

V této nové adaptaci slavného románu Emily Brontëové hraje Margot Robbie Cathy Earnshaw po boku australského herce Jacoba Elordiho. V rozhovoru pro The Guardian režisérka Emerald Fennell vyjádřila lítost nad odstraněním scény, kterou považovala za důležitou. Tato scéna odkazovala na jednoduchý historický fakt: v 19. století ženy neměly způsoby odstraňování chloupků, jaké známe dnes. Pro režisérku přispělo ukázání přirozeného ochlupení její hrdinky ke konzistenci a důvěryhodnosti postavy.

Autentičnost těla je jádrem věci

Tato pasáž byla pro Emerald Fennell tak důležitá, protože dalece přesahovala estetiku. Podle ní šlo především o realistické zobrazení ženy své doby, aniž by se na ni promítala tehdejší standardy krásy.

Toto prohlášení osvětluje debatu, která se pravidelně vrací ve světě filmu a módy: jaké místo by měla mít přirozená těla na obrazovce? Vzhledem k vizuálním požadavkům, kulturním normám a snaze o autenticitu je tato otázka i nadále kontroverzní. I dnes zůstává ochlupení žen kontroverzním tématem, a to i přesto, že mnoho žen prosazuje svobodnější a osobnější přístup ke svému vzhledu.

Populární úspěch navzdory smíšeným recenzím

Kromě kontroverzí představuje „Bourňácká hůrka“ významný milník v kariéře Emerald Fennell. S celosvětovými tržbami téměř 242 milionů dolarů a odhadovaným rozpočtem 80 milionů dolarů se film etabloval jako jeho dosud nejambicióznější projekt. Celovečerní film, který je k dispozici ke streamování od 3. května 2026, se rychle dostal na vrchol amerických hitparád. Zatímco kritici se v tomto novém pojetí literární klasiky rozcházeli, diváci jej s drtivou většinou přijali.

Sdílením své lítosti nad provedením filmu nám Emerald Fennell připomíná, že zobrazení ženských těl i nadále vyvolává silné reakce. Za jedinou vystřiženou scénou se skrývá širší reflexe estetických norem, sebepřijetí a rozmanitosti těla. Je to další důkaz, že i v roce 2026 zůstává otázka přirozenosti na plátně „citlivým tématem“.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Nebudu tě ponižovat před muži“: prozrazuje 5 věcí, které jako žena odmítá dělat

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nebudu tě ponižovat před muži“: prozrazuje 5 věcí, které jako žena odmítá dělat

Na Instagramu vyvolala tvůrkyně obsahu Chloé (@thegingerchloe) vlnu reakcí videem, které bylo stejně jednoduché jako účinné: 5 způsobů...

„Děsíš muže“: tato poznámka, která je často adresována ženám, je kontroverzní.

Na první pohled se tato poznámka zdá neškodná. Přesto „děsíš muže“ nyní vyvolává četné reakce. Stále více žen...

Tyto neviditelné náklady, které ženy nesou denně

Ženy jsou často obviňovány z marnotratnosti. Pokud se však na konci měsíce ocitnou v dluzích, není to kvůli...

Tato novinářka je v živém vysílání obtěžována a její svědectví vyvolává reakce.

Gargi Raut, reportérka pro Revsportz, digitální platformu oslavující indický sport a sportovce, byla nevhodně dotčena mužem v živém...

„Žena musí poslouchat svého manžela“: Tomuto věří každý třetí muž ve věku 15–30 let.

Mladší generace si často představujeme jako rovnostářštější, svobodnější a otevřenější v otázkách genderu. Studie zveřejněná v březnu 2026...

Jsou maskulinní stereotypy minulostí? Generace „noodle boys“ otřásá tradičními mužskými normami.

Štíhlá postava, pravoúhlá čelist, androgynní rysy a hmatatelná citlivost: „nudloví kluci“ dávají ocelově zbarveným mužům poháněným testosteronem zabrat....