Debatu o ženském ochlupení znovu rozpoutala vystřižená scéna s Margot Robbie

Ženské ochlupení je (bohužel) i nadále žhavým tématem. Nedávné prohlášení britské režisérky, herečky a spisovatelky Emerald Fennell znovu rozpoutalo opakující se debatu o standardech krásy a zobrazování ženských těl ve filmu. Důvodem byla scéna, která byla nakonec vystřižena z její adaptace filmu „Bouřlivá hůrka“, v níž se postava, kterou hrála australská herečka Margot Robbie, objevila s neoholeným podpažím.
Vystřižená scéna, která vyvolala diskusi
V této nové adaptaci slavného románu Emily Brontëové hraje Margot Robbie Cathy Earnshaw po boku australského herce Jacoba Elordiho. V rozhovoru pro The Guardian režisérka Emerald Fennell vyjádřila lítost nad odstraněním scény, kterou považovala za důležitou. Tato scéna odkazovala na jednoduchý historický fakt: v 19. století ženy neměly způsoby odstraňování chloupků, jaké známe dnes. Pro režisérku přispělo ukázání přirozeného ochlupení její hrdinky ke konzistenci a důvěryhodnosti postavy.
Autentičnost těla je jádrem věci
Tato pasáž byla pro Emerald Fennell tak důležitá, protože dalece přesahovala estetiku. Podle ní šlo především o realistické zobrazení ženy své doby, aniž by se na ni promítala tehdejší standardy krásy.
Toto prohlášení osvětluje debatu, která se pravidelně vrací ve světě filmu a módy: jaké místo by měla mít přirozená těla na obrazovce? Vzhledem k vizuálním požadavkům, kulturním normám a snaze o autenticitu je tato otázka i nadále kontroverzní. I dnes zůstává ochlupení žen kontroverzním tématem, a to i přesto, že mnoho žen prosazuje svobodnější a osobnější přístup ke svému vzhledu.
Populární úspěch navzdory smíšeným recenzím
Kromě kontroverzí představuje „Bourňácká hůrka“ významný milník v kariéře Emerald Fennell. S celosvětovými tržbami téměř 242 milionů dolarů a odhadovaným rozpočtem 80 milionů dolarů se film etabloval jako jeho dosud nejambicióznější projekt. Celovečerní film, který je k dispozici ke streamování od 3. května 2026, se rychle dostal na vrchol amerických hitparád. Zatímco kritici se v tomto novém pojetí literární klasiky rozcházeli, diváci jej s drtivou většinou přijali.
Sdílením své lítosti nad provedením filmu nám Emerald Fennell připomíná, že zobrazení ženských těl i nadále vyvolává silné reakce. Za jedinou vystřiženou scénou se skrývá širší reflexe estetických norem, sebepřijetí a rozmanitosti těla. Je to další důkaz, že i v roce 2026 zůstává otázka přirozenosti na plátně „citlivým tématem“.