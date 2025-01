Après avoir eu son premier enfant, elle commence à se transformer en chien !

Amy Adams, actrice aux multiples talents et lauréate d’un Oscar, revient sur nos écrans dans un rôle audacieux dans le film « Nightbitch », actuellement en streaming sur Hulu. Dans ce thriller néo-horrifique aux accents absurdes, elle incarne une mère débordée, frustrée et déprimée, convaincue qu’elle se transforme littéralement… en chien. Une prémisse intrigante qui place ce film dans la catégorie des œuvres magical-réalistes, mêlant satire noire, comédie et horreur.

Une histoire audacieuse et dérangeante

Adapté du roman éponyme de Rachel Yoder, publié en 2021, « Nightbitch » explore les thématiques de la maternité, de l’épuisement mental, et des désirs refoulés, à travers une narration volontairement floue entre réalité et métaphore. La réalisatrice et scénariste Marielle Heller, connue pour ses films salués par la critique tels que « A Beautiful Day in the Neighborhood » et « Can You Ever Forgive Me? », propose ici une œuvre à la fois sombre et provocante.

Amy Adams incarne une femme au bord du gouffre, dont la vie monotone de mère au foyer est bouleversée par des comportements de plus en plus canins : instincts de prédation, transformation physique suspecte, et un besoin incontrôlable de liberté. Le film laisse volontairement planer le doute sur la nature réelle de cette métamorphose, jouant avec les frontières entre fantasme, réalité et allégorie psychologique.

Amy Adams, une actrice caméléon

Amy Adams, qui a déjà prouvé l’étendue de son talent dans des rôles aussi variés que ceux de « American Hustle », « The Fighter » ou encore « Big Eyes », brille une fois de plus dans ce rôle complexe et exigeant. Elle parvient à transmettre avec brio l’angoisse existentielle, la fureur intérieure et les fragilités humaines de son personnage, tout en jonglant avec les nuances sombres et absurdes du scénario. Une performance qui rappelle pourquoi elle est considérée comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération.

Une œuvre qui ne laisse pas indifférent

Avec « Nightbitch », Marielle Heller et Amy Adams livrent un film profondément original, oscillant entre comédie noire et horreur viscérale. Bien qu’il ne soit pas exempt de critiques (notamment sur le caractère parfois déroutant de son ton et de son symbolisme) il se distingue par sa profondeur émotionnelle, son humour mordant et son exploration sans concession des pressions exercées sur les femmes dans la société contemporaine.

Si vous êtes en quête d’un film qui bouscule les codes, « Nightbitch » est une expérience cinématographique à la fois provoquante, étrange et captivante. Et avec une Amy Adams au sommet de son art, vous êtes assuré·e de vivre une immersion intense dans un récit aussi troublant qu’unique. Alors, prêt·e à suivre cette « transformation canine » sur Hulu ?