Search here...

Denne ikoniske frisure, der var populær i 1990'erne, gør et uventet comeback.

Frisør
Léa Michel
@prostooleh/Instagram

Pixie-klippet, denne dristige korte frisure, der blev populær i 1990'erne af ikoner som Kate Moss, Winona Ryder og Liv Tyler, gør et stærkt comeback i 2025. Som et symbol på oprør og moderne elegance overtager det catwalks, sociale medier og frisørsaloner, båret af en nostalgisk grunge-bølge.

Oprindelse og højdepunkt i halvfemserne

Pixie-klippet, der blev født i 1950'erne med Audrey Hepburn i Roman Holiday, nåede sit højdepunkt i 90'erne. Twiggy, Naomi Campbell og tidens it-girls gjorde det til et must-have og blandede androgynitet og femininitet. Dette korte frisure, længere foroven og lagdelt i siderne, legemliggør årtiets frie og edgy ånd.

Hvorfor dette uventede comeback?

Pinterest forudsagde en stigning i søgninger efter 90'er-trends i 2025, drevet af grunge og rodet æstetik, der detroniserede "clean girl"-looket. Variationer som det ungdommelige eller asymmetriske pixie-snit var populære for deres praktiske anvendelighed og ungdommelige effekt, ideelle til at indramme ansigtet og fremhæve ansigtstræk.

Stjernerne, der bærer den i dag

Emma Stone vakte furore med et nostalgisk pixie-snit inspireret af Winona Ryder, mens Halle Berry og Scarlett Johansson beviste dens tidløse alsidighed. Rock, glamourøs eller struktureret, den passer til alle stilarter, fra Hermès-catwalken til den røde løber.

90'ernes pixie-frisure er ikke bare en genoplivning: det er et selvsikkert, praktisk og stilfuldt statement, der forynger og befrier. Klar til at tage springet og gøre dette triumferende comeback?

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Her er den perfekte nuance af highlights til at fremhæve dit grå hår

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Her er den perfekte nuance af highlights til at fremhæve dit grå hår

Uanset om du lige er begyndt at se et par sølvhårstrå dukke op, eller om dit grå hår...

Sådan holder du din hals dejlig varm ... uden at ødelægge din frisure

For at holde kulden ude under din frakke er en halsedisse et uundværligt tilbehør. Din frisure har dog...

Halo Hair: den nye hårfarve lanceret af Rosalía, der allerede skaber røre blandt frisører

En blond glorie ætset ind i brunt hår: det er den seneste hårdille. Denne usædvanlige farve, der giver...

Hemmeligheden bag aldrig at komme hjem med rodet hår efter en cykeltur igen

Hjelme, essentielt tilbehør til motorcykelture, kan være ret hårde ved dit hår. Når du ankommer, ender du med...

© 2025 The Body Optimist