Denne ikoniske frisure, der var populær i 1990'erne, gør et uventet comeback.

Pixie-klippet, denne dristige korte frisure, der blev populær i 1990'erne af ikoner som Kate Moss, Winona Ryder og Liv Tyler, gør et stærkt comeback i 2025. Som et symbol på oprør og moderne elegance overtager det catwalks, sociale medier og frisørsaloner, båret af en nostalgisk grunge-bølge.

Oprindelse og højdepunkt i halvfemserne

Pixie-klippet, der blev født i 1950'erne med Audrey Hepburn i Roman Holiday, nåede sit højdepunkt i 90'erne. Twiggy, Naomi Campbell og tidens it-girls gjorde det til et must-have og blandede androgynitet og femininitet. Dette korte frisure, længere foroven og lagdelt i siderne, legemliggør årtiets frie og edgy ånd.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af cropped2perfection (@cropped2perfection)

Hvorfor dette uventede comeback?

Pinterest forudsagde en stigning i søgninger efter 90'er-trends i 2025, drevet af grunge og rodet æstetik, der detroniserede "clean girl"-looket. Variationer som det ungdommelige eller asymmetriske pixie-snit var populære for deres praktiske anvendelighed og ungdommelige effekt, ideelle til at indramme ansigtet og fremhæve ansigtstræk.

Stjernerne, der bærer den i dag

Emma Stone vakte furore med et nostalgisk pixie-snit inspireret af Winona Ryder, mens Halle Berry og Scarlett Johansson beviste dens tidløse alsidighed. Rock, glamourøs eller struktureret, den passer til alle stilarter, fra Hermès-catwalken til den røde løber.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

90'ernes pixie-frisure er ikke bare en genoplivning: det er et selvsikkert, praktisk og stilfuldt statement, der forynger og befrier. Klar til at tage springet og gøre dette triumferende comeback?