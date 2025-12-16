Hudproblemer: Denne overraskende forbindelse med angst og depression

Akne, eksem og psoriasis rammer næsten 2 milliarder mennesker verden over og forårsager ofte dyb ubehag. Disse synlige tilstande skaber en ond cirkel, hvor stress og symptomer nærer hinanden.

En større europæisk undersøgelse

Undersøgelsen "The Psychological Burden of Skin Diseases", offentliggjort i Journal of Investigative Dermatology, omfattede 3.635 dermatologiske patienter og 1.359 kontrolpersoner i 13 europæiske lande. Undersøgelsen, udført af FJ Dalgard et al., viser, at 10,1 % af patienter med hudsygdomme har klinisk depression (vs. 4,3 % i kontrolgruppen), 17,2 % har angst (vs. 11,1 %) og 12,7 % har selvmordstanker (vs. 8,3 %).

Den onde cirkel mellem hud og stress

Kortisol, der frigives ved stress, forværrer hudinflammation (psoriasis, eksem), mens synlige læsioner forårsager skam, isolation og tab af selvtillid. Hos unge med svær akne fordobles risikoen for depression; kronisk eksem tredobler angstlidelser. Op til 5% af alvorlige tilfælde fører til selvmordstanker.

Chokerende data baseret på patologi

Psoriasis (17,4 % af tilfældene), hudinfektioner (6,8 %), eksem (6,4 %) og akne (5,9 %) er de mest almindelige. Kvinder (56,5 % af patienterne) er overrepræsenteret med en gennemsnitsalder på 47 år. Nylig stress (35,6 %) og fysiske komorbiditeter (28,8 %) forværrer den psykologiske byrde.