"Du kvæler din hud": en makeupartists advarsel om dette almindelige produkt

Tips og tricks
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Luis Becerra Fotógrafo/Pexels

Setting spray, der længe har været rost for sin evne til at fiksere makeup, bliver nu sat spørgsmålstegn ved af Nyssa Green, en prisvindende makeupartist. Ifølge hende er dette produkt, der oprindeligt er designet til fjernsynsapparaters krav, ikke egnet til daglig brug derhjemme. Endnu værre, det kan forstyrre din huds balance i det lange løb.

Et professionelt værktøj ... genbrugt til daglig brug

På filmsæt, hvor varmen fra spotlights sætter makeup på prøve, er setting spray en strategisk allieret. I virkeligheden er behovene helt anderledes. Nyssa Green påpeger, at disse formler ofte indeholder denatureret alkohol og kraftige overfladeaktive stoffer, der er designet til at sætte, udglatte og forlænge holdbarheden ... nogle gange på bekostning af hudkomfort.

Resultatet: Hudens naturlige beskyttelsesbarriere svækkes. Huden bliver dehydreret, mere reaktiv og forsøger at forsvare sig selv ved at producere mere talg. Denne onde cirkel kan føre til overdreven glans, mere synlige porer, rødme eller udbrud. Med andre ord, i stedet for at forbedre din teint, kan sprayen kvæle din hud.

Subtile, men meget virkelige effekter

Det, der gør disse effekter så snigende, er deres øjeblikkelige usynlighed. Dag efter dag svækker alkohol den hydrolipidiske film, det naturlige skjold, der beskytter huden mod forurening, bakterier og eksterne aggressorer. Hudens mikrobiome kommer i ubalance, huden bliver mere sårbar, mere følsom og nogle gange endda mere udtalt over tid.

Kort sagt kan gentagen brug forårsage:

  • Progressiv dehydrering
  • En overproduktion af talg som reaktion,
  • En mindre jævn teint og mindre behagelig hud.

Gennemsigtigt pudder: en velvillig klassikers tilbagevenden

I lyset af dette anbefaler Nyssa Green et blidt, effektivt og elegant alternativ: transparent pudder. Alt for ofte undervurderet, giver det en naturlig finish, samtidig med at det tillader huden at ånde.

Den bruges sparsomt, kun på områder med tendens til at skinne, såsom pande, næse eller hage, og den matterer uden at føles tung. Takket være dens ultrafine tekstur udvisker den fine linjer, udglatter visuelt teinten og ændrer ikke farven eller lysstyrken på din makeup. Et simpelt, præcist og skånsomt trin for din hud.

Sprayen er ikke forbudt ... men reserveret

I visse ekstraordinære situationer – bryllupper, fotoshoots, længerevarende begivenheder – kan setting spray stadig være nyttig, forklarer Nyssa Green. Forudsat selvfølgelig, at den vælges omhyggeligt: uden alkohol, okklusive silikoner eller skrappe sulfater. Og frem for alt, brug den sparsomt, spar på påføringer og kompenser med reparerende og fugtgivende hudplejeprodukter.

I sidste ende går den nuværende trend tydeligvis i retning af makeup, der lige så meget plejer, som den forskønner. Matterende BB-cremer, foundations beriget med tørre olier, luftige mineralpuddere og vandbaserede blomstersprayer erstatter gradvist de barske formler. I denne nye vision om skønhed betragtes huden som en dyrebar allieret, ikke en overflade, der skal fryses fast. Og det er ved at lade den ånde, respektere den og forkæle den, at du opnår en varigt sund teint.

