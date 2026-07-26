Kosmetikindustrien har forvandlet kvinders intimområder til et nyt marked.

Kvinders intime områder, der længe har været skånet af skønhedstrends, er blevet en sand kampplads for mærker. Specifikke renseprodukter, deodoranter og sera lover "friskhed og selvtillid"... men opfylder disse produkter et reelt behov? Sundhedspersonale opfordrer os til at skelne mellem markedsføring og nødvendighed.

Et hurtigt voksende marked

Sektoren for feminin hygiejne oplever en spektakulær vækst. Den alene repræsenterede over 31 milliarder dollars i 2025 og kan overstige 48 milliarder dollars inden for det næste årti. Denne vækst illustrerer producenternes interesse i et særligt profitabelt marked. Denne kommercielle boom står dog i kontrast til specialisternes diskurs. Selvom produktudvalget konstant udvides, påpeger gynækologer, at mange af disse produkter ikke er essentielle for en hygiejnerutine.

Vulvaen behøver ikke mirakelmidler.

Lægerne er stort set enige: vulvaen bør rengøres dagligt med kun vand, mens vaginaen ikke bør vaskes. Dens mikrobiota, der især består af lactobaciller, spiller en afgørende rolle i den naturlige balance i dette område og beskytter det mod infektioner. Brug af flere renseprodukter eller parfumerede produkter kan forstyrre denne skrøbelige balance uden at give nogen dokumenteret effekt.

Ingredienser, der ikke er universelt populære

Ud over deres begrænsede anvendelighed indeholder nogle produkter stoffer, der bekymrer sundhedspersonale. Kraftige antiseptiske midler kan eliminere både gavnlige og skadelige bakterier. Parfumer og dufte er ofte forbundet med irritation eller allergiske reaktioner, mens nogle mere skrappe rengøringsmidler kan skade slimhinderne. Flere undersøgelser, såvel som anbefalinger fra gynækologer, understreger , at hyppig brug af disse produkter er forbundet med en øget risiko for vaginale infektioner.

Når marketing skaber et behov

Gennem årene er udvalget af produkter blevet mere og mere overraskende: intimdeodoranter, duftende vådservietter, hudblegende produkter og tilbehør designet til at "rense" intimområdet. Hvad har disse produkter til fælles? De er ofte baseret på ideen om, at en vulva skal være "lugtfri", "perfekt glat" eller "konstant duftende". Eksperter minder os dog om, at en let lugt er normal og en del af kroppens naturlige funktioner. Ved at skabe en følelse af usikkerhed og selvbevidsthed tilbyder mærker derefter "løsningen", der angiveligt skal imødekomme disse bekymringer.

Et pres, der starter i en meget ung alder

Nogle virksomheder går endda så langt som til at markedsføre produkter specifikt til unge piger. Denne strategi har ført til betydelig kritik fra foreninger og børnegynækologer. Ifølge dem er der intet bevis for, at disse produkter er mere effektive end lunkent vand. Tværtimod kan de i en meget tidlig alder formidle ideen om, at en såkaldt sund krop stadig har brug for specifikke produkter for at være "korrekt".

"Feminismevaskning", en veludviklet strategi

For at tiltrække kvindelige forbrugere fremhæver nogle kampagner nu budskaber om selvtillid, velvære eller empowerment. Eksperter omtaler dette som "feminismevaskning": kommunikation, der anvender feministisk retorik for at promovere produkter, hvis anvendelighed stadig er tvivlsom. Målet handler mindre om at imødekomme et medicinsk behov end om at skabe en følelsesmæssig forbindelse med kunderne.

Kend din krop bedre for at træffe dine valg

Stillet over for denne spredning af produkter gentager sundhedspersonale, jordemødre og mange specialiserede indholdsskabere et simpelt budskab: kroppen har allerede sine egne beskyttelsesmekanismer. En bedre forståelse af, hvordan ens mikrobiota fungerer, kendskab til medicinske anbefalinger og adgang til pålidelige kilder giver mulighed for at træffe informerede valg uden at bukke under for markedsføringsløfter.

Kort sagt, at passe på din intime sundhed betyder ikke at bruge en masse kosmetik. Det handler primært om at respektere din naturlige balance, lytte til din krop og huske på, at et produkt, der præsenteres som essentielt, ikke nødvendigvis er det.