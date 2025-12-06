Ghibli-filmenes magiske kraft på dit helbred (og videnskaben bekræfter det)

Udover at vække vores indre barn og indgyde stærke værdier, er Studio Ghibli-film modgift lige ved hånden. En ny undersøgelse bekræfter det: disse drømmeagtige animationsfilm, der rejser eksistentielle spørgsmål og let inviterer til introspektion, er gode for vores helbred. Hvad nu hvis vores elskede Totoro blev vores nye terapeut?

Ghibli-film, en uudtømmelig kilde til lykke

Disse poetiske film af Miyazaki er ikke som andre værker. De transporterer os til en fortryllet verden, lavet af visuelle metaforer og befolket af charmerende karakterer. Vi fortaber os gerne i dem efter en hård dag. Vi renser vores tanker i selskab med Prinsesse Mononoke, Kiki eller Ponyo. Studio Ghibli-film er som Prousts madeleines på det lille lærred. De er næsten et mentalt hastespørgsmål, når alt går galt, og i disse usikre tider er Ghibli-film essentielle. Hvis vi skal tro på en nylig undersøgelse, burde de endda være inkluderet i regeringens overlevelsespakke.

Selvom Studio Ghibli-film måske ikke gør underværker, tilbyder de en beroligende pause fra vores hektiske liv. Dette er konklusionen af en undersøgelse offentliggjort i "Journal of Medical Internet Research". Det er ikke underligt, at vi i disse deprimerende tider er mere tiltrukket af Ghibli-film end af uhyggelige thrillere eller hektiske blockbusters. Selvom læger endnu ikke kan ordinere Ghibli-film sammen med C-vitamin, bekræfter forskere bestemt vores valg af Netflix.

Deres metode? De opdelte 500 studerende i fire grupper: hyperforbundne gamere, fans, der ser Studio Ghibli-film i et vist tidsrum, multitaskere (der gør begge dele på samme tid) og en kontrolgruppe ... som bogstaveligt talt ikke gjorde noget. Derefter vurderede forskerne deres niveau af ro, nytte og lykke ved hjælp af et meget detaljeret spørgeskema. Resultatet: Studio Ghiblis fortryllende film er midler mod depression og melankoli. Miyazakis drømmeagtige verden "kan have en unik evne til at fremkalde nostalgi og fremme en følelse af lykke hos seere i alle aldre."

Nostalgiens uendelige kraft

Studio Ghibli-film har den unikke evne til at løfte selv de simpleste hverdagsaktiviteter. De mest hverdagsagtige scener får en utrolig poetisk kvalitet. Et familiemåltid bliver et lækkert festmåltid, mens en simpel spadseretur gennem markerne forvandles til et spændende eventyr. "Ved at forvandle almindelige øjeblikke til noget magisk vækker Miyazakis værker en universel længsel efter uskyld og barnlig undren," forklarer forfatterne af undersøgelsen.

Kort sagt: Studio Ghibli-film forbinder os med vores indre barn. Endnu bedre, de tillader os at glemme vores stressende ansvar, mens vi ser filmen. Langt fra at være overfladiske eller meningsløse værker som nogle andre tegnefilm rettet mod små børn, beriger Ghibli-film os åndeligt og kaster lys over vores uro. De opfordrer subtilt til introspektion, og det er værdifuldt i en falsk individualistisk verden, hvor vi ikke længere ved, hvordan vi skal lytte til os selv. "Unge mennesker håndterer stress og tristhed ved at uddybe deres nysgerrighed, deres indre fred og deres følelse af formål," forklarer forskerne.

Disse Ghibli-film har den største indflydelse

Ghibli-film fungerer som et middel mod vintermørke. Nogle af Miyazakis film udløser dog et større dopamin-kick end andre. Det er, hvad denne oplysende undersøgelse afslører. "Kiki's Delivery Service" og "My Neighbor Totoro" burde være øverst på vores filmliste. Hvorfor? Fordi de er kultklassikere, man skal se mindst én gang i livet, men frem for alt fordi de adresserer stærke følelser som frygt og sorg for at "styrke relationer, bidrage til fællesskabet og opleve stille glæde."

Endnu bedre: Forskere forklarer, at den feel-good-effekt af Ghibli-film forstærkes tifold, når den kombineres med et open-world videospil, såsom "The Legend of Zelda: Breath of the Wild." Dybest set ville den vindende anti-blues-kombination være ... din yndlings Ghibli-film + lidt tid på at spille Zelda.

Disney-fans forlader måske deres overdådige prinsesse for at tilbringe tid med den klodsede heks og den store skabning med den behårede mave. I sidste ende er Ghibli-film som et hyggeligt tæppe eller en god varm chokolade for vores humør.