Disse velhavende indere flygter fra ekstrem forurening og bliver "smogflygtninge".

I New Delhi føles hvert åndedrag som en anstrengelse. Når luften bliver tung, hård og skadelig for kroppen, vælger nogle mennesker at beskytte deres åndedræt på andre måder. I en hovedstad, der er mættet af forurening, opfinder de mere velhavende nye strategier for at bevare deres vitalitet ... selvom det betyder at forlade byen.

Vejrtrækning, et livsvigtigt behov, der er blevet et privilegium

Menneskekroppen er designet til at bevæge sig, ilte og regenerere. Alligevel er det i New Delhi blevet en daglig udfordring at trække vejret dybt. Den indiske megaby rangerer regelmæssigt blandt de mest forurenede byer på planeten. Fine partikler, industrielle dampe, udstødningsgasser: luften er så tyk, at den angriber lungerne, trætter kroppen og tømmer energi.

Stillet over for denne situation tegner der sig en klar kløft. Mens et flertal af beboerne fortsat udsætter deres kroppe for et giftigt miljø, vælger et velhavende mindretal at beskytte sig selv på andre måder. For disse velhavende familier er det blevet en lige så vigtig prioritet at bevare deres åndedrætstilstand som mad eller bolig. Ren luft er ikke længere kun et spørgsmål om sundhed: det er blevet et symbol på komfort og fysisk tryghed.

Fremkomsten af et "skræddersyet" marked for vejrtrækningsapparater

I hovedstadens eksklusive kvarterer er en ny luksus opstået: ren luft derhjemme. Ultraeffektive luftrensere , integrerede filtreringssystemer, lufttætte lejligheder designet til at beskytte lungerne og fremme en afslappende søvn ... et helt økosystem har udviklet sig omkring åndedrætskomfort.

Iværksættere har grebet muligheden og tilbyder komplette løsninger til "bedre vejrtrækning derhjemme". Prisen? Nogle gange overstiger den gennemsnitlige årsindkomst for en inder. Et slående paradoks, i betragtning af at luft burde nære alle på samme måde. Denne kommercialisering af åndedrættet skaber en farlig illusion: at penge permanent kan isolere et individ fra et kollektivt problem. Ifølge flere eksperter svækker denne individualistiske tilgang den offentlige mobilisering. Når nogle mennesker har råd til en "beskyttende boble", forsvinder reformens hastværk, og det politiske pres fordamper.

Forlader byen for at redde sin krop

For andre ligger løsningen ikke længere i teknologi, men i afstand. En mobil elite, ofte bestående af ledere, iværksættere eller digitale medarbejdere, vælger at forlade New Delhi. Medierne omtaler dem nu som "smogflygtninge": beboere, der migrerer i jagten på renere, mere forfriskende luft, der er bedre for deres helbred.

De foretrukne destinationer? Bjergområder, hvor luften cirkulerer frit, eller sydlige stater, der anses for at være mindre forurenede. Motivationerne er klare: at beskytte børn, bevare skrøbelige lunger og genvinde varig fysisk energi. Denne udvandring fremhæver en åbenlys ulighed. Som forsker Poornima Prabhakaran påpeger, "har kun en lille del af befolkningen råd til at forlade landet."

Manuelle arbejdere, gadesælgere, chauffører og daglejere forbliver dag efter dag udsat for luft, der langsomt slider kroppen ned. I Indien forårsager luftforurening millioner af sygdomme og for tidlige dødsfald hvert år, en barsk påmindelse om, at åndedræt er et spørgsmål om overlevelse.

En miljømæssig ... og politisk krise

Når de rigeste indbyggere forlader byen eller isoleres, rækker konsekvenserne langt ud over den individuelle sfære. Deres afgang svækker presset på myndighederne. Færre indflydelsesrige stemmer kræver reformer, og der er mindre hast med at handle: kampen mod forurening stagnerer. Byen bliver derefter fanget i en ond cirkel, hvor luftkvaliteten forringes, mens de, der kunne påvirke beslutningerne, forsvinder.

"Smogeflygtningene" legemliggør således en foruroligende virkelighed: ren luft er blevet en social markør. Nogle mennesker kan beskytte deres kroppe, mens andre lider uden noget alternativ. Så længe vejrtrækning forbliver et privilegium forbeholdt de få, vil miljømæssig retfærdighed forblive uden for rækkevidde. Fordi en sund krop altid starter med noget simpelt og universelt: luft, som alle skal kunne indånde frit.