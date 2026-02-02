"Det er en stor risiko": Denne models hobby kan true hendes karriere

Kitty Wan er en af de få modeller, der lever af sine hænder. Bogstaveligt talt. Denne amerikaner, der specialiserer sig i håndmodelarbejde, kan tjene op til 2.000 dollars om dagen ved at låne sine hænder ud til reklamer, skønhedskampagner og fotoshoots af smykker og hudplejeprodukter. Selvom hendes profession kræver konstant årvågenhed - fejlfri hud, upåklagelige negle og kontinuerlig hydrering - indrømmer Kitty Wan, at hun ikke har opgivet en hobby, der skiller sig ud i hendes daglige liv: volleyball. Mere specifikt beachvolley.

Sporten der kunne bringe alt i fare

"Alle siger, at jeg er lidt skør, fordi jeg bliver ved med at spille," betroede hun til People magazine. Alligevel bliver Kitty Wan ved, fordi hendes passion i de sidste tre år har overskygget hendes frygt. Og selvom risiciene er reelle – forvredne fingre, skrammer, forstuvninger, blå mærker – har hun indtil videre aldrig lidt en større skade. Et held, men også et spørgsmål om omhyggelig håndtering: "Jeg foretrækker ikke at tænke for meget på det, ellers ville jeg ende med at skade mig selv," sagde hun.

En disciplin, der kræver konstant opmærksomhed.

For at minimere risici forklarer Kitty Wan, at hun følger strenge ritualer: ingen kontaktsport, ingen madlavning med skarpe genstande, ingen farvet neglelak. Geler er forbudt, og manicure er altid nøgen. Hun har altid en fugtighedscreme i sin bil og i alle rum i sit hjem, bruger neglebåndsolie hver aften og påfører en håndmaske før hver fotosession. "Fotosessionerne er så tæt på, at man kan se alle detaljer i neglematrixen," forklarer hun.

Mellem lukrativt erhverv og personlig fornøjelse

Kitty Wans paradoks fascinerer internetbrugere: hvordan forenes en "ultra-delikat" karriere med en så "risikabel" sport? I en viral TikTok-video deler hun en liste over aktiviteter, der er forbudt for en håndmodel ... samtidig med at hun indrømmer, at hun bryder dem, så snart hun er tilbage på sandet på en volleyballbane. "Det er modstridende, men det er det, jeg elsker," erkender hun.

Selvom forsigtighed stadig er afgørende, er Kitty Wan også et bevis på, at lidenskab kan finde sin plads selv i de mest restriktive miljøer. Hendes budskab? Disciplin, ja, men aldrig på bekostning af nydelse.