Følelserne hos disse indiske forældre, da deres datter åbner Chanel-showet

For Bhavitha Mandavas forældre var det en drøm, der gik i opfyldelse at se deres datter åbne et Chanel-show i New York. Bag alt glimmeret og glamouren ligger historien om en beskeden indisk familie, der så, rørt til tårer, deres datters meteoragtige vej til modens højder.

En viral scene fyldt med følelser

I en video, der er gået viralt, ses Bhavithas forældre i Indien se åbningen af Chanel Métiers d'Art-showet på en skærm, filmet på Bowery-metrostationen i New York City. Hendes mor gentager grædende datters navn, mens hun klapper, mens hendes far ser på, synligt overvældet af stolthed. Videoen, der er blevet delt på Instagram med billedteksten "Mine brune forældre ser mig åbne Chanel-showet", har fået millioner af visninger og en strøm af dybfølte kommentarer fra både kendisser og almindelige mennesker.

Fra Hyderabad til New Yorks metro

Bhavitha blev født i Hyderabad i en middelklassefamilie og studerede oprindeligt arkitektur og hjælpemidler på New York University, langt væk fra catwalkens verden. Hun blev opdaget næsten ved et tilfælde i New Yorks metro, på et tidspunkt hvor hun ikke anede, hvilken betydning dette møde ville få. Hendes første store optræden var eksklusivt for Bottega Veneta, under ledelse af Matthieu Blazy, som senere skulle blive en af nøglefigurerne i hendes vej til berømmelse.

Åbning af Chanel: et historisk øjeblik

Få sæsoner senere blev Bhavitha den første indiske model til at åbne et Chanel Métiers d'Art-show, et øjeblik der blev hyldet som "historisk" for sydasiatisk repræsentation i luksussektoren. Showet, der blev afholdt i en nedlagt metrostation i New York, gentog netop det sted, hvor hun blev opdaget, og fuldendte en symbolsk cirkel. I sin Instagram-story og billedtekst indrømmede den unge kvinde, at hun "ikke kan finde ordene" til at beskrive, hvad det betyder for hende og hendes kære.

En stolthed der rækker ud over familien

Ud over hendes forældre ser mange indere og medlemmer af diasporaen hendes rejse som et tegn på global anerkendelse af deres kultur og talenter. Kommentarer fremkalder "stedfortrædende stolthed" og "glæden ved at se farvede forældre bevæget af deres datters internationale succes." Videoen af denne intime reaktion, som gik viralt, forvandler et modeøjeblik til et symbol på social mobilitet, håb og repræsentation for en hel generation.

Den følelsesladede reaktion fra Bhavitha Mandavas forældre illustrerer perfekt, at bag ethvert modeshow og enhver prestigefyldt titel ligger en dyb menneskelig historie. Deres stolthed, delt gennem en skærm, overskrider grænser og minder os om, at én persons succes kan blive til succes for et helt samfund.