Bandana der bliver ved med at glide? Dette trick kan ændre alt denne sommer!

Uanset om det er med polkaprikker eller blonder, satin eller økologisk bomuld, er bandanaen blevet et oplagt valg til frisurer og erstatter traditionel hovedbeklædning i sommerens højeste del. Denne nye type tørklæde, som har omfavnet vores hals hele vinteren, rejser sig over vores hoveder, når solen når sit højdepunkt. Selvom det tilføjer et strejf af stil til vores sommeroutfits, kan det nogle gange være uregerligt og true med at flyve væk ved den mindste pludselige bevægelse. For at holde det på plads trods vindstød og jagter i metroen er dette tip en lille revolution.

Hårklemmer til at fastgøre bandanaen

Bandanaen er uden tvivl sommerens stjernetilbehør. Engang bundet om halsen for at dekorere en basistop eller båret som top på ulideligt varme dage, er bandanaen nu henvist til hovedet. Og paisley-bandanaen fra vores ungdom, der fik os til at se ud som om, vi var på et overlevelsesshow, findes nu i mange variationer. Broderet , fint strikket , pyntet med frugt eller blomster, bandanaen er den røde tråd blandt alle de trendy piger.

Bandanaen har mange fordele ud over sit neo-vintage look. Den beskytter mod solen uden helt at skjule vores ansigt, den fremhæver elegansen i vores outfits, og den fuldender vores look på en smuk måde. Det er også et fremragende æstetisk trick til at skjule fedtede hårrødder. Dette alsidige stykke stof har dog også sine ulemper. Trods en knude, der er en sømand værdig, kan den nemt glide ned over vores hår og vælte ned ad vores hoved som et gardin i slutningen af et show.

I det øjeblik du vover at løbe efter bussen eller gå langs kysten i en vind, der kan rive havet i stykker, svigter dit tørklæde dig og nægter at samarbejde. På sociale medier har modeentusiaster, altid på udkig efter praktiske løsninger, fundet en løsning på problemet. Deres opdagelse involverer et par hårspænder.

Metoden er enkel: de binder hovedtørklædet på hovedet, som om de skulle køre på ATV i Sahara. Derefter klipper de to hårspænder på hver side af håret for at skabe en forbindelse mellem hårlokkerne og hovedtørklædet. Derefter vender de bandanaen med den rigtige side ud og sætter den fast, som trenden dikterer. På denne måde rokker bandanaen sig ikke en tomme, selv når airconditionen brager som en orkan.

@mattloveshair den vigtigste festival szn hårhack, du pakker til Coachella i weekenden 💁💁‍♀️💁‍♂️ ikke flere bandanaer, der glider af din frisure i år 💁‍♂️💁‍♀️💁 Den virale Hairtok-hårklemme, der fastgør hovedtørklædets hårspids, er livsændrende! Overdimensioneret satintørklæde @CÉCRED hårklemmer @arachne ♬ Ring My Bell - Anita Ward

Den anden geniale metode involverer et pandebånd.

For at bekæmpe en af sommerens største farer (efter sand i skoene) har internetbrugere været utroligt kreative og har arbejdet hårdt, indtil deres eksperimenter har vist sig at være succesfulde. At holde en bandana på plads er blevet en kollektiv onlinekamp. Mens hårspænder fungerer rigtig godt, er der en anden, lidt mere skånsom teknik. Ifølge disse tutorials, der hævder at have gjort årets opdagelse, bruger nogle mennesker et pandebånd i stedet for hårspænder, hvilket hurtigt kan blive smertefuldt.

Hele processen tager mindre end et minut. Før du improviserer en origamiøvelse med dette meget formbare stof, skal du placere bandanaen på hovedet, ligesom du gjorde med det hvide lagen til Halloween. Sæt et pandebånd med masser af elastan over, og fold bandanaen tilbage. Nu er du klar til at slentre gennem airconditionerede gange og hoppe på en båd eller cykel uden at din bandana falder til jorden og bliver en "mistet genstand"... eller ender krøllet sammen i bunden af en strandtaske efter et overentusiastisk vindstød.

Bandanaen, det ultimative bevis på stil denne sommer

Bandanaen, sommerens ultimative stilstatement, rammer den perfekte balance mellem nostalgi og modernitet. Efter flere sæsoner domineret af minimalistiske accessories, gør den et stærkt comeback i en langt mere udtryksfuld version: genbrugte prints, pastelfarver, XXL blomstermønstre eller retro 90'er-inspirerede looks. Båret med løst, flettet eller løst stylet hår, bliver den det element, der forvandler en simpel silhuet til et selvsikkert, næsten redaktionelt look.

Denne sæson er trenden ikke længere den beskedne bandana, der diskret bindes om halsen, men derimod mere synlige og dristige looks. Bundet i en chik piratstil, som en improviseret turban eller endda foldet ind i et bredt, grafisk bånd, strukturerer den ansigtet og indrammer ansigtstrækkene med en klar stilistisk intention. Influencere og modeentusiaster ser den primært som en legeplads: de blander teksturer (hør, satin, vasket bomuld), kombinerer accessories med lag eller parrer den med overdimensionerede solbriller og guldsmykker for at fremhæve den ikoniske effekt.

Men det, der virkelig gør bandanaen så kraftfuld denne sommer, er dens evne til at tilpasse sig de mikrotrends, der cirkulerer på sociale medier. Uanset om det er en "clean girl"-version med neutrale toner og en perfekt fold, en boheme-version med håndlavede print eller en street style-version med logoer og grafiske genfortolkninger, omfavner den enhver æstetik uden nogensinde at miste sin identitet. Den bliver således en øjeblikkelig, næsten instinktiv stilmarkør, der udtrykker både personlighed og dagens stemning.

Og i dette spil af kontrolleret, men aldrig rigid stil, bekræfter bandanaen sin status som et kamæleon-tilbehør. Den er ikke længere blot et accessories til et outfit, men beriger det. En simpel firkant af stof, ja, men en der denne sommer er blevet en forlængelse af vores personlighed.