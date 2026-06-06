"Hun ligner en mand": Emma Corrins outfit deler meninger på den røde løber

Den britiske skuespillerinde Emma Corrin har aldrig forsøgt at gøre alle til lags – og "The Crown"-stjernens seneste offentlige optræden beviste det endnu engang. På den røde løber i London vakte Emma Corrin furore i et skræddersyet jakkesæt, der hurtigt udløste en byge af kommentarer.

Et skræddersyet jakkesæt og et stærkt "power dressing"-statement

Til åbningsceremonien for Londons Power of Women valgte Emma Corrin en udpræget arkitektonisk silhuet. En perfekt skræddersyet, enkeltradet, mørkebrun blazer blev båret over en lyseblå skjorte, hvis knapper var let åbne i halsudskæringen. Bukserne, der matchede blazeren, faldt præcist over røde pumps med firkantet snude – et kromatisk præg, der livede hele outfittet op.

Smykker tilføjer et strejf af glimmer til håndled og fingre. Håret er stylet i en meget kort, tilbagebøjet blowout, og makeuppen er underspillet, takket være Gina Kane. Hele looket blev overvåget af kendisstylisten Harry Lambert, der har samarbejdet med Emma Corrin i flere sæsoner. Det er en perfekt demonstration af moderne "power dressing" - selvsikker, struktureret og resolut moderne.

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En androgyn signatur

Emma Corrin, der har identificeret sig som ikke-binær siden 2021 og bruger pronomenerne iel/de, har gjort jakkesættet til sin stilistiske signatur. Fra Oscar-uddelingens røde løber til Met Gala og festivaler genoptager hvert optræden denne æstetik og svinger mellem upåklagelig skrædderi og feminine detaljer. Det er en signaturstil, der afspejler hendes egen identitet – en person, der afviser de binære kategorier mode og samfund.

På sociale medier er denne holdning dog ikke universelt accepteret. Under billederne offentliggjort af internationale medier gentager flere kommentarer det samme omkvæd: "Hun ligner en mand", "Hvorfor er hun klædt sådan?" "Det generer mig." Disse reaktioner afslører mindre om selve outfittet end om den vedvarende rigiditet i kønsbestemte dresscodes.

En historisk pris

Det er sandsynligvis aftenens kontekst, der gør denne kritik endnu mere upassende, fordi Emma Corrin den aften var den første ikke-binære person, der modtog Power of Women-prisen, en pris, der gives til personer, der har brugt deres synlighed til at flytte kulturelle og sociale grænser.

"Jeg er dobbelt beæret over at være den første ikke-binære person, der modtager denne pris," understregede Emma Corrin under sin tale. Før hun tilføjede, på et noget gebrokkent, men veltalende fransk: "Det er afgørende, mere end nogensinde, at folk kan komme sammen og støtte hinanden, uanset hvordan de identificerer sig. Så meget forandring kan komme fra disse støttenetværk."

Med dette Miu Miu-jakkesæt leverer Emma Corrin langt mere end blot et succesfuldt modeoptræden. Det er et svar til alle dem, der stadig tror, at der kun er én måde at klæde sig på efter sit køn. Og det minder os diskret om, hvad en stor prisuddeling aldrig bør glemme: friheden til at være sig selv er i bund og grund det smukkeste outfit.