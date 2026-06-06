Bella Hadids seneste vintage strandlook skaber røre

Den amerikanske model Bella Hadid virker mere komfortabel med sit image end nogensinde. Efter en meget omtalt optræden i Cannes postede hun en række billeder på Instagram ombord på en yacht på den franske riviera, iført et decideret retro strandoutfit, der vakte reaktioner fra alle hendes fans.

Et stålblåt heldragt fra Miyake Design Studio

På billederne, som Bella Hadid har delt, står hendes silhuet skarpt i kontrast til den hvide side af kjolen. Hun er iført en dyb stålblå badedragt, der er blevet identificeret som en kreation af det prestigefyldte japanske modehus Miyake Design Studio – grundlagt af den legendariske couturier Issey Miyake og nu kendt for sine funktionelle, banebrydende designs.

Designet omfavner fuldt ud teknisk enkelhed. En ærmeløs "tanktop"-form, en lige rund halsudskæring og mørke bogstaver foran: alle kendetegnene for minimalistisk sportstøj er til stede. Denne tilgang er langt fra de prangende silhuetter, der ofte forbindes med strandene i Saint-Tropez – og passer perfekt til Bella Hadids signaturstil, kendt for sin forkærlighed for strukturerede snit og grafisk volumen.

Et retro-snit med en stærk 90'er-vibe

Detaljen, der gør hele forskellen, er den høje snit ved hofterne. En "høj snit"-stil, der minder direkte om uniformerne for olympiske svømmere i 1990'erne eller de ikoniske stykker fra "Baywatch", der blev populære på samme tid.

Det var netop dette, der udløste en reaktion fra fans i kommentarerne, hvor mange så det som en klar nik til den "90'er-pop"-æstetik, som mange modeller fra Bella Hadids generation har genoptaget de seneste par sæsoner. Dette snit har også en specifik visuel effekt: det forlænger silhuetten og genskaber badedragtens fulde grafiske bredde.

Solkysset skønhed og rektangulære briller

Hvad angår hendes frisure, valgte Bella Hadid et helt afslappet look. Karamelblondt hår, stadig fugtigt af solen og pjusket af havbrisen, var enten fejet tilbage over skuldrene eller løst. Dette afspejlede enkelheden i den kjole, hun havde på, som passer perfekt til "clean beach hair"-trenden, som modemagasinernes stylister elsker at bringe tilbage hver sommer.

I ansigtet, solbrun hud og et par rektangulære sorte solbriller, der tilføjer det sidste grafiske touch. Minimalistiske smykker, underspillede accessories: alt ved looket fremkalder tydeligt en strandstemning, uden den mindste overdrivelse.

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Et udseende, der minder om hendes skønhedsmærke

Denne fotoserie er ikke tilfældig. Bella Hadid går i øjeblikket igennem en travl periode for sit kosmetikmærke Ôrəbella, som hun lancerede i 2024 og fortsat aktivt promoverer på sociale medier. Flere af hendes nylige optrædener i Cannes og Saint-Tropez synes at være udtænkt som en direkte visuel forlængelse af mærkets olfaktoriske og kromatiske univers. Hvert opslag formidler derfor det samme budskab: at projicere en lysende og resolut naturlig ånd.

Med denne stålblå Miyake Design Studio-body leverer Bella Hadid et af sine mest fantastiske sommerlooks. Hun beviser, at hendes signaturstil fortsætter med at udvikle sig – en blanding af minimalistisk stringens, 90'er-inspiration og hendes egen unikke, livlige energi. Dette bliver helt sikkert et hit på strandene denne sommer.