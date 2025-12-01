Search here...

"Jeg elsker mavemuskler!": Denne model skaber røre i Rio som 38-årig

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley har endnu engang imponeret sine fans med en række feriebilleder lagt ud på Instagram. Den tidligere Victoria's Secret-model udstråler en sindsro, der inspirerer tusindvis af hendes følgere.

En lysende ferie til Brasilien

Mens hun var i Rio de Janeiro, delte den britiske model og skuespillerinde adskillige billeder taget mellem havet og tropisk vegetation, ledsaget af den kærlige besked "Rio, du stjal mit hjerte!" På billederne ser Rosie strålende ud i et hvidt strandoutfit, forstærket af et moderne snit, der fremhæver hendes mavemuskler.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Rosie HW (@rosiehw)

En skønhed beundret af sine fans

Internetbrugere reagerede hurtigt på opslaget. Kommentarerne flød over med beundring og venlighed: nogle roste hendes disciplin, andre hendes karisma ( "Jeg elsker mavemusklerne!" ) og hendes urokkelige enkelhed. En af de hyppigste bemærkninger på Instagram, "Så naturlig!" , vidner om hendes fans' påskønnelse af hendes autenticitet. Mange fremhævede også, hvordan hun legemliggør en selvsikker, uprætentiøs skønhed, der både er inspirerende og imødekommende.

Et nyt liv væk fra rampelyset

Siden hun flyttede til London med skuespilleren Jason Statham og deres to børn, har Rosie trives i et mere fredeligt miljø. Langt fra Hollywood-heksen bruger hun mere tid på sin familie og personlige projekter. I nylige interviews taler hun med følelser om sin glæde ved at se sine børn vokse op omgivet af naturen og deres kære, samtidig med at hun fortsætter med at dyrke sin passion for mode og design.

Mellem elegance og livsglæde fortsætter Rosie Huntington-Whiteley med at fascinere et stadigt mere loyalt publikum, vundet af denne model og skuespillerinde, der ved, hvordan man kombinerer naturlighed og sofistikering.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Det tøj, hun har på, når hun spiller tennis, fascinerer internetbrugere
Article suivant
Som 78-årig fascinerer dette "Cabaret"-ikon i en sort kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy stråler i en gylden kjole på den røde løber

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy, medlem af juryen ved den 22. Marrakech International Film Festival, tryllebandt for nylig...

Som 56-årig stråler Jennifer Lopez i køkkenet i en satinkjole

Jennifer Lopez forvandlede for nylig sit køkken til et sandt modeshow til Thanksgiving, hvor hun strålede i en...

Kritiseret for sin krop åbner denne tidligere cheerleader op om presset fra sporten

Tidligere cheerleader Claire Wolford, kendt for at være en del af de legendariske Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), udtalte...

Som 78-årig fascinerer dette "Cabaret"-ikon i en sort kjole

Den amerikanske skuespillerinde og tidligere model Marisa Berenson tryllebandt for nylig fotograferne ved den 22. Marrakech International Film...

Det tøj, hun har på, når hun spiller tennis, fascinerer internetbrugere

Isidora (@isidorapjv), en certificeret tennistræner og model, sætter Instagram i brand med sine videoer af sig selv, der...

Kim Kardashians usandsynlige strandoutfit splitter internetbrugerne

Kim Kardashian vakte for nylig røre ved at svømme i Rio de Janeiros hav om natten iført en...

© 2025 The Body Optimist