"Jeg elsker mavemuskler!": Denne model skaber røre i Rio som 38-årig

Rosie Huntington-Whiteley har endnu engang imponeret sine fans med en række feriebilleder lagt ud på Instagram. Den tidligere Victoria's Secret-model udstråler en sindsro, der inspirerer tusindvis af hendes følgere.

En lysende ferie til Brasilien

Mens hun var i Rio de Janeiro, delte den britiske model og skuespillerinde adskillige billeder taget mellem havet og tropisk vegetation, ledsaget af den kærlige besked "Rio, du stjal mit hjerte!" På billederne ser Rosie strålende ud i et hvidt strandoutfit, forstærket af et moderne snit, der fremhæver hendes mavemuskler.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rosie HW (@rosiehw)

En skønhed beundret af sine fans

Internetbrugere reagerede hurtigt på opslaget. Kommentarerne flød over med beundring og venlighed: nogle roste hendes disciplin, andre hendes karisma ( "Jeg elsker mavemusklerne!" ) og hendes urokkelige enkelhed. En af de hyppigste bemærkninger på Instagram, "Så naturlig!" , vidner om hendes fans' påskønnelse af hendes autenticitet. Mange fremhævede også, hvordan hun legemliggør en selvsikker, uprætentiøs skønhed, der både er inspirerende og imødekommende.

Et nyt liv væk fra rampelyset

Siden hun flyttede til London med skuespilleren Jason Statham og deres to børn, har Rosie trives i et mere fredeligt miljø. Langt fra Hollywood-heksen bruger hun mere tid på sin familie og personlige projekter. I nylige interviews taler hun med følelser om sin glæde ved at se sine børn vokse op omgivet af naturen og deres kære, samtidig med at hun fortsætter med at dyrke sin passion for mode og design.

Mellem elegance og livsglæde fortsætter Rosie Huntington-Whiteley med at fascinere et stadigt mere loyalt publikum, vundet af denne model og skuespillerinde, der ved, hvordan man kombinerer naturlighed og sofistikering.