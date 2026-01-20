Skuespillerinden Philippine Leroy-Beaulieu, der er kategoriseret som "en kvinde over 50", afvikler aldersstereotyper.

For nylig forklarede skuespillerinden, der spiller Sylvie Grateau i Netflix-serien "Emily in Paris", som gæst i programmet En Aparté , at hele reklamekampagnen for hendes rolle drejede sig om hendes alder: "Min reklame fokuserede stærkt på det faktum, at jeg er en kvinde over 50, og ærligt talt synes jeg ikke, det er et problem." Philippine Leroy-Beaulieu understregede, at dette fokus forstærker stereotyper snarere end at overskride dem.

Sylvie, et stærkt modeksempel

Siden den første sæson af serien "Emily in Paris" har hendes karakter, en kompromisløs, elegant og dynamisk parisisk chef, rystet tingene op og ned. Klædt af designere, jonglerende med en ambitiøs karriere og et tilfredsstillende kærlighedsliv, tilbyder Sylvie Grateau et sjældent og forfriskende billede af såkaldte modne kvinder på skærmen. Philippine Leroy-Beaulieu legemliggør således en stærk femininitet, langt fra de sædvanlige roller som underkuede enker eller bipersoner.

"Sand" skønhed er energi og frihed.

Skuespillerinden Philippine Leroy-Beaulieu afviser de nye begrænsninger, som alderen pålægger: "Livets skønhed ligger i den energi, vi har, vores nysgerrighed, retten til at ændre mening, til at træde uden for de grænser, vi har sat for os selv." Hun forsvarer en befriende vision, hvor alder hverken pålægger tilbagegang eller konformitet, og kritiserer samfundets forventninger, der begrænser kvinder til snævre kategorier.

Philippine Leroy-Beaulieus budskab giver særligt genlyd i en tid, hvor repræsentationen af kvinder i medierne udvikler sig langsomt. Hendes holdning stemmer overens med en bredere bevægelse, der går ind for synligheden af kvinder i alle aldre, uden karikatur eller nedladenhed. Gennem sin rolle i Netflix-serien "Emily in Paris" såvel som i det virkelige liv skaber Philippine Leroy-Beaulieu et rum, hvor erfaring bliver et aktiv, ikke en belastning.