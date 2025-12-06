Search here...

"Folk stirrer på mig nu": Efter en dykkerulykke ændrer hans udseende sig drastisk

Fabienne Ba.
Alejandro "Willy" Ramos, en tidligere professionel peruviansk dykker, oplevede sit liv ændre sig drastisk i 2013 under en ulykke ud for Pisco-kysten i Peru. En nødopstigning fra 30 meters dybde forårsagede alvorlig dykkersyge, der efterlod hans torso og arme hævede med vedvarende nitrogenbobler.

Dødsulykken, der markerer et vendepunkt

Mens han dykkede for at samle skaldyr, blev Willys iltslange klippet af af en forbipasserende båd, hvilket tvang ham brat op til overfladen uden at respektere dekompressionsstop. Nitrogenet opløst i hans blod dannede derefter massive bobler i hans bryst og arme, hvilket forårsagede ekstrem hævelse (biceps målte 62-72 cm i omkreds) og dyb vævsskade.

Ubehag i kammeret: et usædvanligt medicinsk tilfælde

Denne dekompressionssyge, eller "kammersyge", opstår under hurtige trykændringer, typisk for dybdykning. I Willys tilfælde satte boblerne sig fast i hans kød, hvilket gjorde direkte kirurgisk fjernelse umulig. Læger beskriver ham som et "unikt tilfælde på verdensplan", og de undersøger endda andre sjældne sygdomme sideløbende, mens ledsmerter og nedsat mobilitet forhindrer ham i at vende tilbage til sit erhverv.

Hyperbariske behandlinger: langsomme og dyre fremskridt

Kun trykkammere, der administrerer ren ilt under tryk, opløser delvist boblerne: 30% er elimineret efter snesevis af sessioner, og der er behov for mindst 100 flere. Uden tilstrækkelig social sikring overlever Willy med minimal støtte, og hans krop bærer stadig arrene 12 år senere.

Stirrende blikke og isolation: den psykologiske prøvelse

"Folk stopper op og stirrer på mig, som om jeg var et mærkeligt dyr, de kalder mig et monster," fortalte han BBC i 2018 og beskrev sin depression og angst i lyset af den omgivende medlidenhed. Dette sociale handicap, kombineret med hans fysiske lidelse, forvandlede en mand, der blev betragtet som robust, til en isoleret figur. Hans historie indgyder respekt: historien om en mand, der trods sin lidelse nægter at forsvinde i stilhed og forvandler sin prøvelse til et budskab om forebyggelse og modstandsdygtighed.

Historien om Alejandro "Willy" Ramos rækker ud over en simpel nyhedsartikel: den fremhæver de ekstreme risici ved dykning, ofte ukendte for offentligheden, såvel som de menneskelige, medicinske og sociale konsekvenser af en ulykke, der ødelægger et liv. Tolv år efter hændelsen fortsætter Willy med at kæmpe ikke kun mod de fysiske eftervirkninger af alvorlig dykkersyge, men også mod andres dømmekraft, som nogle gange er mere smertefuld end selve sygdommen.

