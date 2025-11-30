Hun gav (næsten) det samme fornavn til sine trillinger, og årsagen vil overraske dig.

Artisha Davis, en mor fra New Orleans (Louisiana - USA), valgte en unik måde at navngive sine trillinger, der blev født i oktober 2024.

Tre fornavne ... som ingen ved, hvordan man udtaler

Ifølge Today forklarer Artisha Davis, at mens hun søgte efter navne med stærke betydninger under en Instagram-session sent om aftenen, stødte hun på "Daviane", et navn hun lærte at betyde "elskede". Berørt af denne betydning skabte hun to variationer: "Davianna" og "Davian", hvilket gav hvert af sine børn en personlig version af navnet, der lå hende nært.

Dette usædvanlige valg har dog en sjov ulempe: "Ingen ved, hvordan man udtaler deres navne," siger hun med et grin. Navnene er så ens, at selv hun nogle gange blander dem sammen. For at præcisere udtales "Davianna" "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", hendes eneste søn, udtales "Day-vee-in", og "Daviane" udtales "Day-vee-on".

En familietradition, der er gået i arv

Artisha Davis, der selv er tvilling, forklarer, at denne skik stammer fra hendes personlige erfaring, da hun og hendes søster har meget ens fornavne og ofte har været ofre for administrative forvekslinger. For at undgå at marginalisere sin fjerde datter, der blev født i efteråret, valgte hun et navn, der også ligner hinanden i lyd og rytme, "Devyn", så hun ville føle sig inkluderet i denne søskendeflok, der er så tæt på i alder.

Denne usædvanlige historie blander kærlighed, originalitet og et oprigtigt ønske om at skabe et stærkt bånd mellem sine børn gennem deres fornavne.