Search here...

Hun gav (næsten) det samme fornavn til sine trillinger, og årsagen vil overraske dig.

Forældreskab
Léa Michel
Freepik

Artisha Davis, en mor fra New Orleans (Louisiana - USA), valgte en unik måde at navngive sine trillinger, der blev født i oktober 2024.

Tre fornavne ... som ingen ved, hvordan man udtaler

Ifølge Today forklarer Artisha Davis, at mens hun søgte efter navne med stærke betydninger under en Instagram-session sent om aftenen, stødte hun på "Daviane", et navn hun lærte at betyde "elskede". Berørt af denne betydning skabte hun to variationer: "Davianna" og "Davian", hvilket gav hvert af sine børn en personlig version af navnet, der lå hende nært.

Dette usædvanlige valg har dog en sjov ulempe: "Ingen ved, hvordan man udtaler deres navne," siger hun med et grin. Navnene er så ens, at selv hun nogle gange blander dem sammen. For at præcisere udtales "Davianna" "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", hendes eneste søn, udtales "Day-vee-in", og "Daviane" udtales "Day-vee-on".

En familietradition, der er gået i arv

Artisha Davis, der selv er tvilling, forklarer, at denne skik stammer fra hendes personlige erfaring, da hun og hendes søster har meget ens fornavne og ofte har været ofre for administrative forvekslinger. For at undgå at marginalisere sin fjerde datter, der blev født i efteråret, valgte hun et navn, der også ligner hinanden i lyd og rytme, "Devyn", så hun ville føle sig inkluderet i denne søskendeflok, der er så tæt på i alder.

Denne usædvanlige historie blander kærlighed, originalitet og et oprigtigt ønske om at skabe et stærkt bånd mellem sine børn gennem deres fornavne.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne 50-årige mors valg splitter internettet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne 50-årige mors valg splitter internettet

Lisa Oxenham, en 50-årig mor, valgte at amme sin nyfødte i flere år, en beslutning der har udløst...

Giv dit barn ordrer ved at synge: et usædvanligt trick til at undgå at råbe

Mens ældre generationer råbte ad deres børn og nemt hævede stemmen, får nutidens forældre deres budskaber igennem ved...

"Der er et monster under min seng": hvad denne barndomsfrygt egentlig betyder

Før forældrene slukker lyset, kigger de under sengen og foretager en hurtig gennemgang af børneværelset for at berolige...

Denne kvinde måtte føde i en lastbil efter at være blevet afvist af hospitalet.

En intern undersøgelse er blevet iværksat på Franciscan Health i Crown Point, Indiana, efter at en video gik...

© 2025 The Body Optimist