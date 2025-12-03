Dette hjertesymptom blusser op i løbet af feriesæsonen.

Højtiden sprudler af magi, genforeninger og hyggelige øjeblikke. Men bag de funklende lys og overdådige fester lurer et langt mindre festligt fænomen. Dit hjerte, den formidable livsmotor, kan blive sat på prøve.

Når julens magi ændrer din puls

Når vi tænker på jul, forestiller vi os straks store forsamlinger omkring bordet, latter der varmer atmosfæren, og den hyggelige atmosfære, der omslutter dig som et varmt tæppe. Selvom disse øjeblikke er dyrebare, kommer de også med adfærd, der, uden at du overhovedet er klar over det, kan forstyrre din hjerterytme. Og blandt dem er det berygtede julehjertesyndrom , en uvelkommen gæst.

Dette syndrom, hvis navn næsten lyder som om det hører hjemme i en romantisk julekomedie, er ikke desto mindre meget reelt. Det er en hjerterytmeforstyrrelse udløst af overdreven alkoholforbrug. Uanset om du drikker champagne for at fejre, en god rødvin til dit måltid, eller den hjemmelavede punch, din onkel hældte lidt for rigeligt op, kan dit hjerte reagere uforudsigeligt.

Alkohol: en snigende fjende af dit hjerte

Dagen efter overspisning er det ikke ualmindeligt at opleve hjertebanken, en fornemmelse af hurtig hjerterytme, som om dit hjerte pludselig var begyndt at løbe et maraton, mens du blot forsøgte at komme dig efter den foregående nat. Ifølge Dr. Gérald Kierzek, en akutlæge, bør denne arytmi - kaldet atrieflimren - ikke tages let på. Den øger endda risikoen for slagtilfælde. Han påpeger, at hvert fjerde slagtilfælde er forbundet med en episode af atrieflimren.

En undersøgelse fra 2020 giver biologiske forklaringer på dette fænomen. Ethanol, den vigtigste ingrediens i dine yndlingsdrikke, virker direkte på et essentielt enzym: proteinkinase C. Ved at forstyrre de elektriske signaler, der gør det muligt for dit hjerte at slå jævnt, kan det forårsage en arytmi. Denne forstyrrelse opstår generelt inden for 8 timer efter indtagelse og forsvinder inden for 24 timer. Hvis du allerede er tilbøjelig til hjerteproblemer, er det bedst at undgå alkohol helt, anbefaler Dr. Kierzek.

Vinter: en årstid, der komplicerer hjertets opgave

Og alkohol er ikke den eneste synder. Vinteren selv konspirerer imod dig. Ifølge American Heart Association stiger dødsfald som følge af hjerteanfald med omkring 10 % i denne sæson, med et højdepunkt omkring jul og nytår. Hvorfor bliver denne følelsesmæssigt varme tid så kold for dit hjerte?

Flere faktorer spiller sammen. For det første forårsager det kolde vejr vasokonstriktion af arterierne, hvilket reducerer deres diameter. Dit hjerte skal derefter arbejde hårdere for at cirkulere blodet. Læg dertil måltider med højt fedt- og saltindhold, som udgør en reel metabolisk udfordring, og du har en cocktail, der ikke er befordrende for dit hjertesundhed. Og lad os ikke glemme stress - ja, selvom du elsker at forberede dig til jul - som kan blive en irriterende faktor. At lede efter den "perfekte" gave, organisere måltidet, administrere familiebesøg: alt dette sætter din krop under pres. Endelig et sidste punkt, der ofte overses: i løbet af ferien tøver mange mennesker med at søge lægehjælp, hvis de føler sig utilpas, af frygt for at genere nogen. Dette er en refleks, man skal undgå.

Hvordan får man en fredelig ferie uden at det gør ondt i hjertet?

Dr. Kierzek understreger dette punkt: Hvis du oplever ubehag, smerter, åndenød eller uregelmæssig puls, så udsæt aldrig at søge lægehjælp. Dit helbred er dyrebart, og dit hjerte fortjener din fulde opmærksomhed. For at nyde ferien fuldt ud uden at opgive det, du elsker, tilbyder American Heart Association nogle enkle tips.

Reager hurtigt i tilfælde af ubehag: Hvis du oplever brystsmerter, åndenød eller generel utilpashed, skal du straks ringe til 15. Det er bedre at søge lægehjælp for ofte end ikke ofte nok.

Hold dine måltider og dit alkoholforbrug moderat: nyd sæsonbestemt mad, mens du samtidig er opmærksom på dine grænser.

Håndter din stress: træk vejret, deleger, sæt tingene i perspektiv. Du behøver ikke at bære alt på dine skuldre.

Hold dig fysisk aktiv: gåture, en yogatime, lidt dans, alt er godt for at aktivere din krop.

Forsøm ikke dine behandlinger: Hvis du er under behandling, så overhold den omhyggeligt, selv midt i den festlige spænding.

Fejr med venlighed: den smukkeste gave til dit hjerte

Højtiden er en tid for kærlighed og deling. Men at fejre betyder ikke at forsømme sig selv. Ved at have en venlig og omsorgsfuld holdning til sin krop kan du give dig selv en start på året fyldt med velvære. Du kan grine, fejre og hæve et glas, hvis du ønsker det, samtidig med at du opretholder den balance, der giver dig mulighed for at nyde hvert øjeblik uden at sætte dit hjerte på spil.

Kort sagt, dit hjerte er en trofast ledsager: giv det den respekt, opmærksomhed og ømhed, det fortjener. På denne måde vil du nyde strålende højtider og et nyt år, der begynder på den bedst mulige måde.