"Rejesyndrom": Hvorfor denne kropsholdning på kontoret bekymrer specialister

Hvis du har et stillesiddende arbejde, der involverer at skrive på et tastatur og bevæge en mus, så indtager du næsten helt sikkert denne stilling uden at vide det. Og din krop vil lade dig betale for det før eller siden. "Rejesyndrom" er århundredets nye lidelse, og det er ikke bare en simpel rygsmerter eller et par stik i nakken. Sundhedsspecialister slår alarm.

Er du en reje på kontoret?

Dit job kræver måske, at du bliver siddende foran en computer fra morgen til aften. Og i løbet af denne lange dag med hårdt arbejde opretholder du ikke altid en særlig sund kropsholdning. Trods en ergonomisk stol og et velorganiseret arbejdsområde kan du ikke lade være med at uroe dig . Du har måske endda en tendens til at bøje dig frem og krølle dig sammen.

Foroverbøjet ryg, hovedet bøjet i skuldrene, brystet stikker frem ... det er en perfekt efterligning af en reje, det skrumpede krebsdyr med sin kommaformede krop. Denne kropsholdning, nok til at sende osteopater overalt i panik, er almindelig for alle kontoransatte. Det er praktisk talt en "åben kontorlandskabsting", et kollektivt gimmick. Kontorerne vrimler med rejer i jakkesæt og blyantskørter. Du er måske endda en af dem uden at vide det.

I stedet for at holde ryggen ret, bøjer du dig over skærmen og kravler praktisk talt hen over tastaturet. Og jeg hader at sige det, men det er ren selvsabotage. "Du skaber en masse muskelspændinger i ryggen, når din krop læner sig fremad. Du reducerer faktisk lungekapaciteten og begrænser blodgennemstrømningen," advarer Alan Hedge, ergonomiekspert og professor ved Cornell University, i en artikel for HuffPost . Din krop lider lydløst, og du får ikke bare iskias .

Symptomer på "rejesyndrom"

Hvis du lider af "rejesyndrom", er din ryg ikke det eneste offer. Det er dog normalt der, den første smerte opstår. I starten føler du blot ubehag: en øm nakke, lejlighedsvis muskelspænding, et lokalt ubehag, der får dig til at massere dig selv. Du gnider konstant dine håndled i håb om, at det vil være nok til at lette spændingen. Du holder dine fingre presset mod bagsiden af din nakke for at lægge pres der, hvor det gør ondt. Kort sagt begynder din krop at sige fra og fortælle dig, at den ikke er glad.

På lang sigt kan "rejesyndrom" føre til særligt invaliderende kroniske smerter. Karpaltunnelsyndrom, en nervekompression karakteriseret ved følelsesløshed eller ubehagelige elektriske stød, er et andet eksempel. "Rejesyndrom" er ubarmhjertigt og kan endda påvirke uventede dele af kroppen. Hvis du oplever sure opstød, langsom fordøjelse og generende oppustethed, der forstyrrer din koncentration, kan det være tid til at revurdere din kropsholdning og vende tilbage til at være mere menneskelig.

De rigtige skridt til at forhindre det

Uanset hvor meget du forestiller dig en snor, der trækker dig opad og gør dig højere, tager den indre reje i dig over og trækker dig nedad. Men der er ingen hemmelighed bag det: For at opretholde en korrekt kropsholdning skal du være i de rette fysiske og mentale forhold. "Når du læner dig tilbage, har din ryg kontakt med stoleryggen, hvilket aflaster noget af din kropsvægt, så dine hofter bærer mindre af belastningen. Din vejrtrækningsevne forbedres," forklarer Alan Hedge. Derfor er det vigtigt at have ergonomisk og veljusteret arbejdsudstyr.

Du kan også bytte din almindelige stol ud med en træningsbold. Dette tilbehør, der ofte forbindes med gravide kvinder, tvinger dig til at finde dit tyngdepunkt og holder dig oprejst, uden at du behøver at anstrenge dig.

Hvis du ikke har den luksus at kunne arbejde på en stationær computer, kan du hæve din enhed til øjenhøjde og undgå at belaste din nakke. Dine øjne skal være i linje med dine skuldre.

Og vi kan ikke understrege det nok: tag pauser hver anden time, og brug dem klogt. I stedet for at scrolle og yderligere ødelægge din kropsholdning, så prøv nogle yogastillinger . Stræk ud, bevæg din krop, ryst den ud. At lave græshoppe- eller nedadvendte hunde på en skummåtte er altid bedre end at sidde lusket som en reje.

Lyt til din krop, og ignorer ikke de signaler, den sender dig. For at føle dig helt godt tilpas ved dit skrivebord, så drop din ludende kropsholdning. Du vil føle dig bedre tilpas og højst sandsynligt mere selvsikker.