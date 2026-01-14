"Det er ikke op til mig at tabe mig!": Hun reagerer på de fedtskamningsangreb, hun har været udsat for

Harmony Albertini, forfatter og indholdsskaber, bliver dagligt udsat for kommentarer om sin krop og påbud om at "tage sig sammen". I stedet for at tie stille valgte hun at svare direkte i en tale, der gik viralt: det er ikke op til hende at tabe sig, men at verden holder op med at diskriminere.

"Det er ikke op til mig at tabe mig."

Inviteret af mediehuset Filtre forklarer Harmony Albertini, at fedmefobi ikke blot er et spørgsmål om "meninger", men en form for diskrimination, der påvirker alle aspekter af livet: offentlige rum, arbejde, sundhed og intimitet. Hun minder os om, at det at være fed ikke automatisk er ensbetydende med at være usund, og hun beder om én simpel ting: at folk informerer sig selv, før de dømmer. Stillet over for budskaber som "du er for fed" eller "du er problemet", vender hun perspektivet om: det er ikke kroppe, der skal tilpasse sig, men snarere normerne, der skal holde op med at straffe folk, der ikke passer ind i mønsteret.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Filtre (@filtre)

Ydmygelser, der lurer overalt

I sin beretning beskriver indholdsskaberen en hverdag fyldt med forhindringer: stole, der er for smalle på restauranter, flysæder, der er for stramme, attraktioner eller teatre, hvor hun ikke helt "passer ind". Hun forklarer, at hun konstant får at vide, at det er op til hende at "tilpasse sig" – til den tilgængelige plads, til blikkene, til kommentarerne – som om verden ikke var beregnet til at rumme alle kroppe.

Vold er ofte mest brutal i privatsfæren: mænd fortæller hende, at de nyder hendes selskab, men afviser ethvert forhold, indtil hun taber sig. Disse udtalelser indkapsler en dobbelt afvisning: fedtfobisk og kvindehadende.

En veldokumenteret systemisk diskrimination

Harmonys budskab er baseret på statistisk realitet. Forskning citeret af Gabrielle Deydier viser, at en overvægtig kvinde har op til otte gange mindre sandsynlighed for at blive ansat, og en overvægtig mand tre gange mindre sandsynlig, alt andet lige. Lønningerne er lavere, forfremmelser er sjældnere, og fedmefobi er fortsat almindelig i virksomheder. Selv inden for mode, hvor inkluderende modeshows i stigende grad er blevet bifaldet, marginaliserer "tilbagevenden til tyndhed", drevet af brugen af Ozempic og lignende produkter, plus-size modeller og henviser kropspositivitet til et simpelt "reklamestunt".

"Problemet er ikke vores kroppe."

Ved at nægte at gøre vægttab til en betingelse for sin lykke udfordrer Harmony Albertini ideen om, at tyndhed er en forudsætning for kærlighed, succes eller respekt. Hun minder os om, at jagten på en "idealkrop" kan ødelægge mere end "forbedre" et liv, især når denne stræben præsenteres som en moralsk forpligtelse.

Hendes budskab er krystalklart: Vores kroppe behøver ikke at blive tilgivet for at eksistere. Det, der skal ændres, er ikke vores silhuetter, men strukturerne – fra trange sæder til diskriminerende rekrutteringsbureauer – og de holdninger, der fortsat mener, at det at ydmyge fede mennesker er en mening og ikke en voldshandling.