Hvor mange dage med familien før "eksplosionen"? Eksperter giver endelig tallet

I ferien har du måske planlagt at tilbringe et par dage med din familie. Nyd lækre hjemmelavede måltider, bladr i gamle fotoalbum og se "Home Alone" sammen for at fordøje julefesten – planen lyder idyllisk. Men regn ikke for meget med julestemningen og de omhyggeligt tilberedte retter under dette længere ophold i dit barndomshjem. Terapeuter har beregnet den maksimale varighed, du kan tolerere disse genforeninger.

Familiesammenkomster: mere anstrengende end afslappende

Når juleaften nærmer sig, er du måske på vej tilbage til dit gamle teenageværelse, stadig dækket af boyband-plakater. I film er denne tilbagevenden til familiehjemmet altid vidunderlig og utrolig trøstende. Familien bruger al deres tid på at bygge peberkagelandsbyer og pynte juletræet, alt imens de har grimme, pyntede sweatre på. I virkeligheden minder det mere om "Grinchen" end "Den fortryllede jul".

Som hvert år frygter du, at genforeningen vil blive sur, eller at gamle nag vil dukke op igen mellem bidder af bredele. Det kræver ikke en uheldig politisk holdning eller et lettere påtrængende spørgsmål om din forholdsstatus at udløse en indre krig. I virkeligheden, selv når alt går godt i familien, kan du stadig lide af en alvorlig social tømmermænd og blive træt af din egen omgangskreds. Vær sikker på, du er ikke hjerteløs eller en virkelig kopi af Grinchen.

Terapeuter, hvis kontorer fyldes op hver jul, har en mere rationel forklaring på denne følelsesmæssige udstrømning. "Udvidede familiesammenkomster kræver, at voksne vender tilbage til deres tidligere familieroller, samtidig med at de bevarer deres nuværende voksenidentiteter," forklarer Erin Pash, en autoriseret par- og familieterapeut, til HuffPost . Det kan være særligt vanskeligt at finde sin plads og opfylde disse forventninger. Oven i købet mister man en grad af autonomi. Man skal følge et sæt regler: overholde familieforpligtelser, spise på bestemte tidspunkter og deltage i foreskrevne aktiviteter. Kort sagt, hele ens rutine er forstyrret, og efter fire dage glæder man sig allerede til at tage afsted.

Disse tegn afslører meget om dit mætningsniveau.

Julesammenkomster med familien er særligt udmattende. Hvis reklamer og komedier har overbevist dig om, at disse er de mest dyrebare tider på året, har du al ret til at føle dig overvældet, overarbejdet, irriteret og fortvivlet. Selv hvis du er vant til at undertrykke dine følelser og trække dig tilbage på toilettet, er det ikke den bedste løsning. I stedet for at lade som om, du er munter, så lær at erkende dine grænser.

Irriterer den mindste ting dig? Forestiler du dig alle tænkelige scenarier? Er du udmattet, selvom din eneste anstrengelse er at folde tæppet ud på dit skød? Er din vrede håndgribelig, i en sådan grad at din onkel foreslår, at du tager en drink for at "slappe af"? Det er helt sikkert fordi, du har nået dit bristepunkt, det tavse "jeg kan ikke klare det mere".

"Vær opmærksom på de fysiske tegn: spændingshovedpine, sammenbidt kæbe, søvnforstyrrelser, fordøjelsesproblemer eller følelsen af at have brug for en lang toiletpause for at få vejret," anbefaler Pash. "Hvis du begynder at drømme om din sofa eller tælle timerne ned til din afrejse, betyder det, at dit nervesystem sender dig et alarmsignal," fortsætter specialisten.

Hvad terapeuter anbefaler for at beskytte dig

Når familiemåltiderne bliver for meget, har man bare lyst til at trække sig tilbage til en hytte uden Wi-Fi. I stedet går man hen til børnenes bord, bliver bag kulisserne (også kendt som køkkenet) eller holder en pause på dørtærsklen. Og spoiler alert: det er helt naturligt. "Tillad dig selv at sætte grænser uden at have dårlig samvittighed. At have brug for at distancere dig fra din familie betyder ikke, at du ikke elsker dem; det betyder simpelthen, at du er et menneske," insisterer Pash.

Der er selvfølgelig ingen tvivl om at gøre måltidet til et opgør, at sige højt, hvad du føler indeni, eller at afbryde festlighederne med spinkle undskyldninger. Du kan dog implementere afledningsmanøvrer for at forlænge din nydelse. "Skab et psykologisk rum for dig selv ved at begrænse din tilgængelighed for hver aktivitet: du behøver ikke at være til stede ved hver samtale, der finder sted i køkkenet," råder eksperten. Find din komfortzone inden for dette ubehag.

Familiesammenkomster, en tradition ved årets afslutning, kan vække dit indre barn. De er dog mere tilbøjelige til at forstyrre din indre harmoni. For at holde dig på sporet, vær ærlig over for dig selv.