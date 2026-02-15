Denne amerikanske skimester taler om vigtigheden af at komme ud af scenen

At vinde olympisk guld er en præstation, men for nogle atleter slutter sejren ikke på podiet. I år, 2026, mindede den amerikanske skiløber Breezy Johnson os om, at atletisk præstation også kan være synonymt med synlighed, repræsentation og stolthed over sig selv.

En guldmedalje, der går over i historien

Ved vinter-OL i Milano-Cortina i 2026 vandt Breezy Johnson guld i alpin skiløb for Team USA. Efter sæsoner præget af skader og gradvis tilbagevenden til konkurrence nåede hun toppen af sin sport med kraft og beslutsomhed. Denne sejr er historisk: Hun blev den første åbenlyst LGBT-amerikanske atlet til at vinde guld for USA ved disse lege.

For hende repræsenterer denne medalje dog mere end blot en præstation på tid. Den indeholder også et budskab. I et interview med CBS News forklarede mesteren, at sportslig succes ikke helt kan adskilles fra repræsentation. I en verden, der stadig i høj grad er domineret af heteroseksuelle modeller, er det banebrydende at se en mester åbent vise sin (biseksuelle) orientering. Hendes succes sender et klart budskab: du kan være på toppen, talentfuld, ambitiøs og helt dig selv.

En tankevækkende udtræden

Breezy Johnson sprang offentligt ud som biseksuel i november 2022, en beslutning hun beskrev som "omhyggeligt overvejet". Efter hendes mening var denne udmelding lige så meget et personligt valg som et kollektivt ansvar. Hun mener, at unge atleter fortjener at kunne identificere sig med forskellige rollemodeller. At se sig selv i en mester, der er åben om sin seksuelle orientering, kan hjælpe med at bryde den følelse af isolation, som nogle stadig føler. Hendes budskab er enkelt og kraftfuldt: succes har ikke ét ansigt, ingen én profil, ingen én orientering.

Ved at dele sin historie forsøger hun ikke at reducere sin identitet til sin seksuelle orientering (biseksuel). Tværtimod viser Breezy Johnson, at en atlet kan være mangesidet: stærk på ski, sårbar til tider, engageret, kærlig, ambitiøs. Man defineres aldrig kun af én etiket.

Sport og samfund: porøse grænser

Skiløberens udtalelse kommer i en amerikansk kontekst, hvor LGBT-personers, især transkønnedes, rettigheder inden for skolesport er genstand for intens politisk debat. Uden at indtage en partisk holdning minder Breezy Johnson os om, at sport ikke eksisterer i et vakuum.

Ifølge hende betyder det ikke at bekræfte sin orientering at gøre alle racer til en platform for aktivisme. Det betyder simpelthen at anerkende, at man lever i et samfund med dets spændinger og forandringer. Hun roste også andre atleter, der udtaler sig om disse emner, såsom kunstskøjteløberen Amber Glenn. Hendes tilgang er fortsat centreret omkring autenticitet: man kan stræbe efter perfektion, mens man forbliver tro mod sig selv.

Privatliv og synlighed: ingen modsætning

Få dage efter sin guldmedalje delte Breezy Johnson et intimt øjeblik: hans partners overraskende frieri ved målstregen af et Super-G-løb. Billederne cirkulerede vidt og bredt, ledsaget af lykønskninger, især fra Lindsey Vonn, og endda en munter reaktion fra Taylor Swift.

Nogle mennesker har måske spekuleret: hvordan kan et biseksuelt coming out forenes med et heteroseksuelt forhold? Forkæmperen gentog en grundlæggende sandhed, der stadig alt for ofte misforstås: biseksualitet beskriver en orientering, ikke et pars eksklusive natur på et givet tidspunkt. At være biseksuel ændrer ikke gyldigheden af hendes forhold. Ved at forklare det offentligt hjælper hun med at afklare disse begreber og afvikle misforståelser.

Ud over medaljerne viser Breezy Johnsons rejse, at ekspertise og autenticitet kan gå hånd i hånd. I en krævende disciplin som alpint skiløb, hvor presset for at præstere er enormt, kræver det også mod at bekræfte sin (biseksuelle) orientering. Hans budskab rækker ud over de snedækkede pister: alle bør kunne forfølge en karriere inden for sport uden at gå på kompromis med deres seksuelle orientering.