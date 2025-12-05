Stressfreies Weihnachten: Ein Tipp einer Mutter für einen geschmückten Weihnachtsbaum in nur 5 Minuten

Während die Kinder die ersten Türchen ihrer Adventskalender öffnen, holen die Eltern alle Weihnachtspakete vom Dachboden. Für viele ist das Schmücken des Weihnachtsbaums Familientradition, für Mütter jedoch nur eine weitere Aufgabe in ihrem ohnehin schon vollen Terminkalender. Zum Glück hat eine schottische Mutter einen narrensicheren Trick entdeckt, mit dem der Baum in wenigen Minuten geschmückt ist. Das spart Ihnen viel Stress.

Ein im Handumdrehen geschmückter Weihnachtsbaum: ein wahrgewordener Traum!

Die Häuser sind wieder festlich geschmückt mit glitzerndem Schmuck und funkelnden Kugeln. Obwohl der Dezember gerade erst begonnen hat, sind die Kinder schon ganz aufgeregt, in Weihnachtsstimmung zu kommen: Sie essen mit Nussknackern zu Abend, machen ihre Hausaufgaben im Schein bunter Girlanden und schauen „Kevin – Allein zu Haus“ in Dauerschleife. Doch das Haus in ein zauberhaftes kleines Paradies zu verwandeln, ist harte Arbeit. Und Eltern haben keine Elfen zur Hand, die ihnen dabei helfen.

Das Schmücken des Weihnachtsbaums ist zwar ein unverzichtbares jährliches Ritual, doch vielbeschäftigte Mütter können es sich einfacher machen. Wie? Dank eines genialen und praktischen Tipps von Gillian Cowie . Die schottische Mutter plant zwar nicht, ihre Entdeckung patentieren zu lassen, teilt sie aber freundlicherweise mit uns.

Noch vor wenigen Jahren kletterte sie auf eine Leiter, um die roten Kugeln, die glitzernden Rentiere und die fliegenden Weihnachtsmänner an den Zweigen aufzuhängen. Zwei Stunden ihrer kostbaren Zeit widmete sie dem Schmücken des Weihnachtsbaums. Von Natur aus Perfektionistin, ging sie in dieser Kunst unglaublich sorgfältig vor. Natürlich sieht die Realität ganz anders aus als in den kitschigen Weihnachtsfilmen. Mütter haben kaum Zeit, sich die Nägel zu schneiden und die Zähne zu putzen, wie sollen sie da noch einen Moment finden, um den Baum zu schmücken? Es gibt keine Zauberformeln, nur gesunden Menschenverstand.

Den geschmückten Weihnachtsbaum wegräumen: Der Trick, der funktioniert

Das Geheimnis der schottischen Mutter? Den Weihnachtsbaum nur einmal schmücken und ihn dann bis zum nächsten Jahr in perfektem Zustand lassen. Anstatt also mühsam die Kugeln einzeln abzumontieren und mit den Lichterketten zu kämpfen, lagert sie den Baum bereits geschmückt ein. So erstrahlt er im nächsten Jahr schon wieder und ist bereit für die nächste Saison. Um den Schmuck nicht zu beschädigen oder den Baum zu sehr zu ruinieren, wickelt sie ihn einfach in Frischhaltefolie ein. Dann stellt sie ihn in eine Ecke ihrer Garage.

Und entgegen aller Erwartungen hat ihr Sohn große Freude daran, diesen König des Waldes, ein Bild purer Eleganz, auszupacken. Es ist eine schöne Einstimmung auf Heiligabend und das lang ersehnte Auspacken der Geschenke. Die Mutter hat sich für zeitlose Dekorationen entschieden und fügt jedes Jahr, dem aktuellen Geschmack und den Trends entsprechend, ein paar neue Akzente hinzu. Dieses Jahr wird sie ihre funkelnde Dekoration sicherlich mit handgefertigten Kugeln, mundgeblasenen Glasornamenten oder kleinen Figuren in Brauntönen vervollständigen.

Die goldenen Regeln, um die Magie trotz allem zu bewahren

Für Kinder ist das Schmücken des Weihnachtsbaums eine wichtige und bedeutungsvolle Tradition. Diese spezielle Herangehensweise kann sich für sie etwas wie eine Strafe anfühlen. Es gibt jedoch andere Weihnachtsrituale, die auch die Kleinsten begeistern. In den sozialen Medien haben Eltern eine tolle Lösung gefunden: Sie gießen abends Tannenzapfen und stellen am nächsten Morgen, während die Kinder noch schlafen, den Baum auf. Wenn die Kleinen aufwachen, leuchten ihre Augen beim Anblick des funkelnden Baums.

Sie können die Kinder auch das letzte Teil aufhängen lassen: den funkelnden Stern, der alle Wünsche erfüllt. Und warum nicht einen Kreativworkshop veranstalten, damit jedes Familienmitglied mitwirken und auf dieser Hauptdekoration vertreten sein kann? Sie können sich auch Geschichten wie im Märchen ausdenken und erzählen, dass der Weihnachtsmann Ihnen beim Aufhängen ein wenig geholfen hat. Kurz gesagt: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Das Wegräumen des geschmückten Weihnachtsbaums spart Zeit und Geld. Man ist weniger versucht, alles zu kaufen, was man sieht, und neigt dazu, im Laden maßvoller einzukaufen.