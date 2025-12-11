Die Emotionen dieser indischen Eltern, als ihre Tochter die Chanel-Show eröffnet

Für Bhavitha Mandavas Eltern ging ein Traum in Erfüllung, als ihre Tochter eine Chanel-Show in New York eröffnete. Hinter dem Glanz und Glamour verbirgt sich die Geschichte einer bescheidenen indischen Familie, die unter Tränen den kometenhaften Aufstieg ihrer Tochter in die Modewelt miterlebte.

Eine virale Szene voller Emotionen

In einem viralen Video sieht man Bhavithas Eltern in Indien, wie sie die Eröffnung der Chanel Métiers d'Art Show auf einem Bildschirm in der New Yorker U-Bahn-Station Bowery verfolgen. Ihre Mutter ruft unter Tränen den Namen ihrer Tochter und applaudiert, während ihr Vater sichtlich stolz zuschaut. Das Video, das auf Instagram mit dem Kommentar „Meine Eltern mit dunkler Hautfarbe sehen mir bei der Eröffnung der Chanel Show zu“ geteilt wurde, hat Millionen von Aufrufen und unzählige berührende Kommentare von Prominenten und Privatpersonen erhalten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Bhavitha Mandava (@bhavithamandava) geteilter Beitrag

Von Hyderabad zur New Yorker U-Bahn

Bhavitha wurde in Hyderabad in eine Familie der Mittelschicht geboren und studierte zunächst Architektur und Assistenztechnologie an der New York University – weit entfernt von der Welt der Laufstege. Sie wurde beinahe zufällig in der New Yorker U-Bahn entdeckt, zu einem Zeitpunkt, als sie noch keine Ahnung von der Bedeutung dieser Begegnung hatte. Ihr erster großer Auftritt war exklusiv für Bottega Veneta unter der Leitung von Matthieu Blazy, der zu einer der Schlüsselfiguren ihres Aufstiegs werden sollte.

Chanel-Eröffnung: ein historischer Moment

Einige Saisons später eröffnete Bhavitha als erstes indisches Model eine Chanel Métiers d'Art Show – ein Moment, der als historisch für die Repräsentation von Südasiaten im Luxussektor gefeiert wurde. Die Show, die in einer stillgelegten New Yorker U-Bahn-Station stattfand, erinnerte an den Ort ihrer Entdeckung und schloss so einen symbolischen Kreis. In ihrer Instagram-Story und -Bildunterschrift gestand die junge Frau, dass sie „keine Worte findet“, um zu beschreiben, was dies ihr und ihren Lieben bedeutet.

Ein Stolz, der über die Familie hinausgeht

Neben ihren Eltern sehen viele Inder und Angehörige der Diaspora ihren Werdegang als Zeichen weltweiter Anerkennung ihrer Kultur und ihrer Talente. Kommentare drücken „stellvertretenden Stolz“ und „die Freude darüber aus, wie berührt die Eltern ihrer Tochter vom internationalen Erfolg sind“. Das Video dieser persönlichen Reaktion, das viral ging, verwandelt einen modischen Moment in ein Symbol für sozialen Aufstieg, Hoffnung und Repräsentation für eine ganze Generation.

Die emotionale Reaktion von Bhavitha Mandavas Eltern verdeutlicht eindrucksvoll, dass hinter jeder Modenschau und jedem prestigeträchtigen Titel eine tiefgründige menschliche Geschichte steckt. Ihr Stolz, den sie über einen Bildschirm hinweg teilten, überwindet Grenzen und erinnert uns daran, dass der Erfolg eines Einzelnen zum Erfolg einer ganzen Gemeinschaft werden kann.