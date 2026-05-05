„Italienischer Tuck“: Diese modische Geste, die ein Outfit komplett verwandelt

Modetrends
Fabienne Ba.
@sophiemoulds / TikTok

Manchmal sind es die einfachsten Details, die den Unterschied machen. Der italienische Tuck ist der beste Beweis dafür: eine kleine stilistische Knifferei, die man auf den Laufstegen entdeckt, die ein Outfit im Handumdrehen verwandelt. Hinter seiner scheinbaren Lässigkeit verbirgt sich ein echtes Stilgefühl.

Eine einfache Geste, aber gar nicht so unbedeutend.

Der italienische Hosenbund steckt das untere Ende der Hose leicht in die Socke. Ja, so formuliert klingt es vielleicht spontan, ja sogar zufällig. Und genau das ist der Clou. Anders als beim französischen Hosenbund, bei dem das Hemd in die Hose gesteckt wird und so die obere Silhouette betont wird, konzentriert sich der italienische Hosenbund auf den unteren Bereich. Die Idee ist, einen subtilen Effekt zu erzielen, als ob sich das Outfit wie von Zauberhand zusammengestellt hätte, ganz ohne großen Aufwand. Dieser „auf frischer Tat ertappte“ Effekt ist aber tatsächlich sehr bewusst gewählt.

Die Kunst der kontrollierten Nonchalance

Der Charme des italienischen Hosenbeins liegt in seiner Unvollkommenheit. Symmetrie ist nicht das Ziel, ganz im Gegenteil. Oft wirkt es lässiger, nur ein Hosenbein in die Socke zu stecken, als beide. Es geht darum, eine leichte Asymmetrie zu erzeugen, einen spontanen Look, der dem Outfit Charakter verleiht. Diese fast lässige Ästhetik zieht die Blicke auf sich. Diese Geste verkörpert eine Stilvorstellung, in der alles natürlich, fließend und ungezwungen wirkt. Sie drückt aus, dass Körper und Kleidung harmonisch und ohne Starrheit zusammenpassen.

Ein Trend, der auf den Laufstegen seinen Ursprung hat.

Der italienische „Tuck“ sorgt derzeit für Furore, nicht zuletzt, weil er auf einflussreichen Laufstegen, insbesondere bei Bottega Veneta, Prada, Jil Sander und Celine, gesichtet wurde. Diese Kollektionen haben eines gemeinsam: Sie zelebrieren eine gewisse Unvollkommenheit in der Kleidung. Ein leicht schiefer Kragen, ein bewusst unregelmäßiger Schnitt … und jetzt auch noch ein in die Socke gesteckter Saum. Dieser Ansatz zelebriert eine freiere Mode, in der Eleganz nicht mehr durch strikte Perfektion, sondern durch Authentizität definiert wird.

Wie man den italienischen Tuck annimmt

Damit dieser Move nicht aufgesetzt wirkt, können ein paar Tipps den entscheidenden Unterschied machen.

  • Entscheiden Sie sich für eine Hose mit geradem Bein oder eine leicht locker sitzende Variante. Ein zu eng anliegender Schnitt wirkt steif, während der italienische Hosenstil gerade durch fließende Bewegungen besticht.
  • Bei Socken empfiehlt sich ein dezentes, aber dennoch auffälliges Modell: Feinstrick in einer neutralen Farbe, die Ihr Outfit ergänzt, ohne es zu dominieren. Es geht nicht darum, die Aufmerksamkeit auf Ihre Knöchel zu lenken, sondern ihnen eine subtile Note zu verleihen.
  • Schließlich sollten Sie nicht nach Perfektion streben. Wenn Sie das Gefühl haben, die Bewegung zu sehr durchdacht zu haben, entfernen Sie sich wahrscheinlich vom beabsichtigten Effekt.

Italienisches Einstecken vs. Französisches Einstecken

Obwohl sie eine gemeinsame Philosophie teilen, erzählen diese beiden Stile nicht ganz dieselbe Geschichte. Der von Tan France populär gemachte „French Tuck“ strukturiert die Silhouette an der Taille. Er betont die Proportionen des Oberkörpers und wirkt dabei lässig. Der Italian Tuck hingegen spielt mit der Hosenlänge und lenkt den Blick subtil nach unten. Er formt die Silhouette auf andere Weise und verleiht ihr eine unerwartete, originelle Note.

@sophiemoulds Ich probiere den italienischen Ärmel-Tuck aus, aber auf meine Art, da dieses Hemd weder den zusätzlichen Umschlag noch einen Knopf braucht – für einen lässigeren Look 💙 Outfit-Links in meiner Bio x

♬ One Thing - Lola Young

Letztendlich erinnert uns der italienische Tuck an eine wesentliche Sache: Stil hängt nicht von einem perfekten Körper oder starren Regeln ab. Er liegt in den Details, in den Gesten und in der Art, wie man seine Kleidung trägt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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