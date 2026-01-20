Die als „Frau über 50“ kategorisierte Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu räumt mit Altersstereotypen auf.

Kürzlich erklärte die Schauspielerin, die in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ die Rolle der Sylvie Grateau verkörpert, in der Sendung „En Aparté “, dass sich die gesamte Werbekampagne für ihre Rolle um ihr Alter drehte: „Meine Werbung konzentrierte sich stark darauf, dass ich eine Frau über 50 bin, und ehrlich gesagt, finde ich das völlig unproblematisch.“ Philippine Leroy-Beaulieu betonte, dass diese Fokussierung Stereotypen eher verstärke als überwinde.

Sylvie, ein eindrucksvolles Gegenbeispiel

Seit der ersten Staffel der Serie „Emily in Paris“ mischt ihre Figur, eine kompromisslose, elegante und dynamische Pariser Chefin, die Szene ordentlich auf. Von Designern eingekleidet und zwischen einer ambitionierten Karriere und einem erfüllten Liebesleben jongliert, bietet Sylvie Grateau ein seltenes und erfrischendes Bild der sogenannten reifen Frau im Fernsehen. Philippine Leroy-Beaulieu verkörpert damit eine starke Weiblichkeit, weit entfernt von den üblichen Rollen der zurückhaltenden Witwe oder Nebenfigur.

Wahre Schönheit ist Energie und Freiheit.

Die Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu lehnt die neuen, mit dem Alter einhergehenden Einschränkungen ab: „Die Schönheit des Lebens liegt in unserer Energie, unserer Neugier, dem Recht, unsere Meinung zu ändern und die selbstgesetzten Grenzen zu überschreiten.“ Sie verteidigt eine befreiende Vision, in der das Alter weder Niedergang noch Konformität bedeutet, und kritisiert gesellschaftliche Erwartungen, die Frauen auf enge Kategorien beschränken.

Philippine Leroy-Beaulieus Botschaft findet gerade in einer Zeit, in der sich die Darstellung von Frauen in den Medien nur langsam weiterentwickelt, besonders großen Anklang. Ihre Haltung deckt sich mit einer breiteren Bewegung, die sich für die Sichtbarkeit von Frauen jeden Alters einsetzt – ohne Karikaturen oder Herablassung. Durch ihre Rolle in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ sowie im realen Leben schafft Philippine Leroy-Beaulieu einen Raum, in dem Erfahrung als Bereicherung und nicht als Belastung gesehen wird.