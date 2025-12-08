„Deshalb liebe ich es, Single und 38 zu sein“: Eine schöne Botschaft über Selbstvertrauen.

In einem viralen Video teilt die Content-Creatorin Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) ihre Erfahrungen als Single mit 38 Jahren. In wenigen berührenden Sätzen räumt sie mit Stereotypen auf und bietet eine lebendige Perspektive auf emotionale Autonomie, Reife und persönliche Freiheit. Ihre Botschaft beweist, dass es unzählige Wege zur Erfüllung gibt und dass das Single-Dasein ein fruchtbarer Boden sein kann, auf dem man endlich sich selbst in den Mittelpunkt stellt.

Eine Frau, die im Laufe der Jahre gelernt hat, sich selbst zu wählen

Laut Fanny ist das Single-Dasein mit 38 Jahren kein Schwebezustand oder eine vorübergehende Phase, die man ertragen muss, während man auf etwas Besseres wartet. Im Gegenteil, es ist ein Zustand, den man bewusst erleben und intensiv genießen sollte, und der ein neues Verständnis für sich selbst ermöglicht. In ihrem Video erklärt sie, dass sie über die Jahre eine wertvolle Gewissheit entwickelt hat: Sie weiß nun, dass sie sich immer für sich selbst entschieden hat. Ungeachtet der Umstände hat sie sich stets selbst respektiert, Grenzen gesetzt und auf ihre Bedürfnisse gehört.

Dieses stille, aber unerschütterliche Selbstvertrauen dient ihr nun als Anker. Sie fühlt sich jeder Herausforderung gewachsen, selbst den schwierigsten, ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren. Rückblickend betrachtet sie Prüfungen weniger als Bedrohungen, sondern vielmehr als Momente der Wandlung. Jede Schwierigkeit wird zu einer Chance, zu wachsen, ihren Charakter zu stärken und ihre Wünsche zu verfeinern. Eine gelassene Reife, frei von Arroganz, erlaubt ihr, mit seltener Ruhe in die Zukunft zu blicken.

Ein friedlicheres Verhältnis zum Körper

Zu den eindrucksvollsten Aussagen in ihrem Video gehört ihre Beziehung zu ihrem Körper. Sie erklärt, dass sie ihren Körper, seine Reaktionen und Bedürfnisse kennt. Sie hat aufgehört, von ihm die Anpassung an ein unerreichbares Ideal zu fordern. Was sie nun sucht, ist Harmonie, nicht Perfektion. Diese einfühlsame und tiefgründige Sichtweise ist zutiefst körperpositiv. Sie wertschätzt Selbsterkenntnis, Sanftmut und Akzeptanz.

Und vor allem hat es ihr ermöglicht, ihr Verhältnis zur Liebe zu verändern. Sie hat keine Angst mehr vor dem Ende einer Liebesgeschichte, weil sie ihren Wert nicht mehr an einem Partner misst. Diese gesunde Distanz hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun: Es geht ihr vielmehr um eine neue emotionale Freiheit, die Überzeugung, dass sie lieben kann, ohne sich selbst zu verlieren. Das Single-Dasein ist somit keine Leere mehr, sondern ein Raum, in dem sie frei aufatmen kann.

Eine neue Perspektive auf die kleinen Freuden des Lebens

Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) spricht auch darüber, wie sehr sie die kleinen Momente des Alltags jetzt genießt. Alltägliche Freuden, sanfte Rituale, flüchtige und stille Augenblicke bekommen dadurch eine besondere Bedeutung. Sie genießt jede Nuance, ohne ihr Leben mit einem Standard zu vergleichen oder es spektakulär darzustellen.

Sie betont außerdem die Stärke ihres Freundeskreises. Es sind hilfsbereite, fürsorgliche und humorvolle Frauen, deren Loyalität und positive Energie ein wertvolles emotionales Fundament bilden. Diese sorgfältig ausgewählten, festen und aufrichtigen Beziehungen sind für ihr Wohlbefinden unerlässlich. Sie beweisen, dass Liebe nicht auf romantische Partnerschaften beschränkt ist: Sie zeigt sich auch in tiefen Freundschaften, beständigen Verbundenheitsbanden und sorgsam gepflegten Beziehungen.

Völlige Freiheit, sein Leben zu gestalten

Was Fanny am meisten schätzt, ist letztendlich ihre Freiheit. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, Neues zu entdecken und sich ihr Leben ohne unnötige Kompromisse vorzustellen. Das Single-Leben wird für sie zu einem Raum der Entfaltung, in dem ihre Projekte, Ambitionen und Wünsche ungehindert gedeihen können. Anders als manch einer vermuten würde, hat sie keine Angst davor, Single zu bleiben. Sie glaubt an die Liebe, aber an eine Liebe, die keine Leere füllt. Eine Liebe, die man sich aussucht, die man ohne Eile erlebt und im richtigen Moment willkommen heißt. Diese Vorstellung ist beruhigend und vor allem inspirierend. Sie zeigt, dass es möglich ist, an die Liebe zu glauben, ohne zu hetzen, ohne einen Retter oder Bestätigung von außen zu suchen.

Eine Botschaft, die emotionale Autonomie feiert

Fanny van Essches Video erinnert uns daran, dass man mit 38 Jahren als Single eine erfüllende, reife und glückliche Entscheidung treffen kann. Sie beweist, dass Selbstliebe keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein solides Fundament, auf dem alles aufbauen kann.

Fannys Geschichte ist letztlich eine Ode an innere Freiheit, Selbstvertrauen und eine stille, unbestreitbare Reife. Sie ermutigt jeden, im eigenen Tempo zu leben, die eigenen Bedürfnisse zu respektieren und den eigenen Körper und die eigenen Gefühle wertzuschätzen. Mit 38 Single zu sein ist alles andere als eine vorübergehende Phase: Es kann ein bereichernder Raum sein, in dem wir uns selbst neu entdecken und wachsen. Es ist eine inspirierende Botschaft, die in einer Gesellschaft, die so gern Normen diktiert, großen Anklang findet und uns daran erinnert, dass es unzählige Wege zur Erfüllung gibt.