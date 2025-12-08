„Was Frauen verdienen“: Sie kehrt nach der Geburt in Südkorea nicht nach Hause zurück.

Die Instagram-Content-Creatorin Kim Narmin (@kimnarmln) teilte ein virales Reel, das ihren Aufenthalt in einem koreanischen Wochenbettzentrum (Sanhujoriwon) nach der Geburt in Südkorea zeigte. Dort wirkte sie glücklich und entspannt, umgeben von professioneller Betreuung. Das Video erregte große Aufmerksamkeit, da es ein „ideales Genesungsmodell“ präsentierte, was weltweit Bewunderung auslöste und die Debatte über die mangelnde Unterstützung von Frauen nach der Geburt neu entfachte.

Koreanische Wochenbettzentren erklärt

In Südkorea verbringen manche Mütter nach der Geburt einen Tag in spezialisierten Zentren. Dort genießen sie nahrhafte Mahlzeiten, zubereitet von Köchen, Neugeborenenpflege durch pensionierte Krankenschwestern, Massagen, Gärten und luxuriöse Unterkünfte für eine optimale Genesung. Kim Narmin beschreibt diese strukturierte Erholung fernab vom Alltagsstress mit umfassender Unterstützung, darunter Sitzbäder, Massagen und sogar Kinderbetreuung, damit sich die Mutter ganz auf ihre körperliche und seelische Heilung konzentrieren kann. Dieses traditionelle Sanhujori-Modell, an die moderne Zeit angepasst, spiegelt den Wandel der Familiennormen wider, in denen Großeltern weniger eingebunden sind.

Reaktionen und internationale Begeisterung

Die Kommentare zu Kim Narmins Beitrag sind voller Emotionen: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr das Wochenbettdepressionen lindert“ oder „Ich wünschte, jede Frau auf der Welt könnte das nach der Geburt ihres Kindes erleben.“ Das Video zeigt einen starken Kontrast zu anderen Ländern, wo Mütter oft ohne vergleichbare Unterstützung nach Hause zurückkehren, was Erschöpfung und Isolation verstärkt. Der virale Erfolg unterstreicht den weltweiten Bedarf an solchen Angeboten und inspiriert sogar Anpassungen in den USA. In den Kommentaren heißt es: „Alle Frauen verdienen das, aber so viele haben es noch nie erlebt.“

Debatte über unzureichende Unterstützung nach der Geburt

Dieser Inhalt entfacht erneut Kritik: Frauen erhalten nach der Geburt nicht die notwendige Unterstützung und ihnen fehlt die professionelle Erholung, die Depressionen und Komplikationen vorbeugen könnte – anders als in Südkorea, wo dies nahezu flächendeckend der Fall ist. Erfahrungsberichte auf Reddit bestätigen, dass diese Zentren eine sichere Eltern-Kind-Bindung fördern und gleichzeitig die Genesung der Mütter sowie die Infektionsprävention priorisieren. Kim Narmin verkörpert dieses „nahbare Ideal“ und regt zu einem Umdenken in globalen Strategien für eine gerechte Unterstützung an.

Kim Narmins Video über ihr koreanisches Wochenbettzentrum zeigt perfekt, was Frauen verdienen: Ruhe, gesunde Ernährung und professionelle Betreuung, um die Zeit nach der Geburt unbeschwert genießen zu können. Indem es Interesse und Diskussionen anregt, setzt sich dieses Video für die weltweite Verbreitung dieses Modells ein und trägt dazu bei, Wochenbettdepressionen und Ungleichheiten zu reduzieren.