Sie haben denselben Mann in Las Vegas geheiratet… und streiten sich nun um 2,4 Millionen Dollar.

Zwei Britinnen, die im Abstand von einigen Jahren denselben Mann in Las Vegas geheiratet haben, streiten nun vor Gericht um die Kontrolle über ein Erbe in Höhe von schätzungsweise 2,4 Millionen US-Dollar. Der Fall verdeutlicht die rechtlichen Konsequenzen einer bigamischen Ehe und den Schutz, den das britische Erbrecht bietet.

Ein bigamischer Ehemann und ein Vermögen von 2,4 Millionen

James Dinsdale, ein britischer Buchhalter, der im Oktober 2020 im Alter von 55 Jahren an Krebs starb, heiratete 2012 in Las Vegas die Zahnärztin Dr. Victoria Fowell und 2017, ebenfalls in Las Vegas, die Kosmetikerin Margaret Dinsdale, ohne seine erste Ehe zuvor rechtskräftig auflösen zu lassen. Rechtlich gesehen gilt die zweite Ehe mit Margaret daher als „nichtig“, wodurch sie automatisch vom Erbe ausgeschlossen wurde. Somit sind Victoria, seine rechtmäßige Ehefrau, und James Dinsdales Sohn William die Erben des auf etwa 1,8 Millionen Pfund (2,4 Millionen US-Dollar) geschätzten Vermögens.

Margarets Rechtsstreit

Laut der Zeitung „The Independent“ beteuert Margaret, seit 2015 mit James Dinsdale zusammengelebt zu haben, ihn „in gutem Glauben“ geheiratet und ihn während seiner Krankheit in Vollzeit gepflegt zu haben, wofür sie sogar ihren Beruf aufgab. Aus Unrecht hat sie Klage eingereicht und fordert eine „angemessene Erbschaft“ gemäß dem britischen Erbrecht. Sie beansprucht mindestens die Hälfte des Erbes, etwa 900.000 Pfund.

Die Rolle des Erbrechtsgesetzes und die Frage des „Ehegattenstatus“

Da kein Testament vorlag, wurde James Dinsdales Nachlass nach den gesetzlichen Erbfolgeregeln verteilt, die den Ehepartner und die Kinder bevorzugen. Im Juli erkannte ein Richter jedoch Margarets Rechte als seine Ehefrau gemäß dem Erbrecht an und gestattete ihr somit, einen Anteil am Nachlass zu beanspruchen, obwohl ihre Ehe nach strengem Eherecht formal ungültig ist.

Anschuldigungen gegen die erste Ehefrau und Einfrieren von Vermögenswerten

Margaret wirft Victoria Fowell vor, das Erbe „geplündert“ zu haben, es so behandelt zu haben, als wäre sie die Alleinerbin, und bereits zwei Immobilien für rund 600.000 Pfund verkauft zu haben, ohne dass der Verbleib des restlichen Geldes geklärt sei. Margaret erwirkte eine Vermögenssperre, um zu verhindern, dass das Vermögen vor Abschluss des Verfahrens verschwindet. Dies soll die Vollstreckung eines möglichen Urteils zu ihren Gunsten gewährleisten.

Ein erschütternder Fall mit ungewissem Ausgang.

Margarets Anwalt argumentiert, dass sie alles „treuhänderisch“ getan habe, da sie davon ausgegangen sei, dass James' erste Ehe beendet sei, und betont die psychologischen und finanziellen Auswirkungen dieses Rechtsstreits auf seine Mandantin.

Letztlich verdeutlicht dieser als „ungewöhnlich“ bezeichnete Fall, wie das Fehlen eines Testaments, Bigamie und Unklarheiten bezüglich des Familienstands langwierige, kostspielige und emotional belastende Erbstreitigkeiten nach sich ziehen können. Der Ausgang dieser Streitigkeiten hängt nun von der Beurteilung des Richters ab, was eine „angemessene Versorgung“ des überlebenden Partners darstellt. Fortsetzung folgt…