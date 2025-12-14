Warum wollen immer mehr Frauen nicht mehr in Partnerschaften leben?

Immer mehr heterosexuelle Frauen entscheiden sich für ein Leben als Single, da sie die Schwierigkeiten und Ungleichgewichte in Beziehungen mit Männern satt haben. Diese Entscheidung ist Teil eines breiteren Trends, des sogenannten „Heteropessimismus“, der in mehreren Ländern zunimmt.

Eine Welle globalen Zölibats

Seit 2010 ist der Anteil der Alleinlebenden in 26 von 30 wohlhabenden Ländern gestiegen; es gibt 100 Millionen mehr Singles als 2017. Der Economist (2025) und Erfahrungsberichte von Frauen in Italien unterstreichen diese Entscheidung junger Frauen, die sich selbst als „Single, frei und glücklich“ beschreiben. Dieser Wandel lässt sich teilweise durch die gesellschaftliche Entwicklung erklären. In vielen westlichen Ländern sind Frauen heute besser ausgebildet, finanziell unabhängiger und benötigen keinen Partner mehr, der sie unterstützt. Früher blieben manche Frauen aus wirtschaftlicher Notwendigkeit in Beziehungen. Heute haben sie die Wahl: Single zu bleiben, anstatt eine unbefriedigende oder unausgewogene Beziehung zu ertragen.

Heteropessimismus und seine Wurzeln

Der 2019 von Asa Seresin geprägte Begriff des „Heteropessimismus“ beschreibt den heterosexuellen Diskurs über dysfunktionale Beziehungen. La Stampa, eine der auflagenstärksten Zeitungen Italiens, beklagt ein „Haus in Flammen“ aufgrund männlichen Verhaltens, während die Washington Post feststellt, dass heterosexuelle Männer mit Bildung, Beruf und emotionaler Reife zu kämpfen haben. Angesichts dessen beginnen manche Frauen, die Vorstellung, eine Beziehung mit einem Mann sei ein Selbstzweck, infrage zu stellen. In einer Welt, in der traditionelle Rollen – der Ernährer, die abhängige Frau – im Wandel begriffen sind, verliert das traditionelle heterosexuelle Beziehungsmodell an Attraktivität.

Die 4B-Bewegung in Südkorea

In Südkorea verkörpert die 4B-Feminismusbewegung diesen Aufstand noch deutlicher: Frauen lehnen Ehe (biyeonhal), Mutterschaft (chaesaeng), heterosexuelle Intimität (seksa) und romantische Beziehungen (yeonae) ab. Angesichts einer extrem patriarchalischen Kultur, einer historisch niedrigen Geburtenrate und anhaltendem Sexismus entscheiden sich Tausende südkoreanischer Frauen für radikale Autonomie und stoßen damit eine weltweite Debatte über Emanzipation an.

Hin zu neuen Modellen?

Manche Soziologen plädieren für ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf romantische Beziehungen und schlagen beispielsweise flexiblere Formen wie Zeitehen oder Polyamorie vor. Andere Analysen heben eine neue Generation von Frauen hervor, die ihre Wünsche bewusst ausleben, ohne sich von einengenden romantischen Idealen einengen zu lassen. Diese wachsende Unzufriedenheit mit traditionellen Modellen führt somit zur Entwicklung freierer, gleichberechtigterer Beziehungsmodelle, die den heutigen Bedürfnissen besser entsprechen.

Letztlich spiegelt diese Welle weiblicher Enthaltsamkeit keineswegs eine Ablehnung der Liebe wider, sondern vielmehr den Wunsch, Intimität auf gesünderen und gleichberechtigteren Grundlagen neu zu definieren. Was manche als „Heteropessimismus“ bezeichnen, bedeutet für viele auch eine neu gewonnene Klarheit angesichts überholter Beziehungsmuster. Weltweit entscheiden sich Frauen dafür, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren, schmerzhafte Kompromisse abzulehnen und sich Raum für emotionale Freiheit zu schaffen. Diese Bewegung signalisiert nicht das Ende der Liebe, sondern vielleicht das Ende einer bestimmten Art von erzwungener Liebe – und den Beginn einer Verbindung, in der Respekt, Einvernehmen und Gegenseitigkeit keine Ausnahmen mehr sind, sondern grundlegende Prinzipien.