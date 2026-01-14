„Es ist nicht meine Aufgabe, Gewicht zu verlieren!“: So reagiert sie auf die Beleidigungen wegen ihres Gewichts, denen sie ausgesetzt war.

Die Autorin und Content-Creatorin Harmony Albertini wird täglich mit Kommentaren über ihren Körper und Aufforderungen, sich „zusammenzureißen“, konfrontiert. Anstatt zu schweigen, entschied sie sich, direkt zu antworten, in einer Rede, die viral ging: Es sei nicht ihre Aufgabe, Gewicht zu verlieren, sondern die der Welt, mit der Diskriminierung aufzuhören.

„Es liegt nicht an mir, Gewicht zu verlieren.“

Auf Einladung des Medienportals Filtre erklärt Harmony Albertini, dass Fatphobie nicht einfach nur eine Frage von „Meinungen“ ist, sondern eine Form der Diskriminierung, die jeden Lebensbereich beeinflusst: den öffentlichen Raum, die Arbeit, die Gesundheit und das Privatleben. Sie erinnert daran, dass Übergewicht nicht automatisch mit Unwohlsein gleichzusetzen ist, und bittet um eines: dass sich Menschen informieren, bevor sie urteilen. Angesichts von Aussagen wie „Du bist zu dick“ oder „Du bist das Problem“ stellt sie die Perspektive auf den Kopf: Nicht Körper sollten sich anpassen, sondern die Normen müssen aufhören, Menschen zu bestrafen, die nicht ins Schema passen.

Demütigungen, die überall lauern

In ihrem Bericht beschreibt die Content-Erstellerin einen Alltag voller Hindernisse: zu schmale Stühle in Restaurants, zu enge Flugzeugsitze, Attraktionen oder Theater, in denen sie sich nicht so recht „zugehörig fühlt“. Sie erklärt, dass ihr ständig gesagt wird, sie müsse sich „anpassen“ – an den verfügbaren Platz, an die Blicke, an die Kommentare –, als ob die Welt nicht dafür gemacht wäre, alle Körper aufzunehmen.

Gewalt zeigt sich oft am brutalsten im privaten Bereich: Männer versichern ihr, dass sie ihre Gesellschaft genießen, lehnen aber jede Beziehung ab, solange sie nicht abnimmt. Diese Aussagen verdeutlichen eine doppelte Ablehnung: fettfeindlich und frauenfeindlich.

Eine gut dokumentierte systemische Diskriminierung

Harmonys Botschaft basiert auf statistischen Fakten. Studien, die Gabrielle Deydier zitiert, zeigen, dass übergewichtige Frauen bis zu achtmal und übergewichtige Männer dreimal seltener eingestellt werden, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind gleich. Die Gehälter sind niedriger, Beförderungen seltener, und Fatphobie ist in Unternehmen weiterhin weit verbreitet. Selbst in der Modebranche, wo inklusive Modenschauen zunehmend Anerkennung finden, marginalisiert der durch Ozempic und ähnliche Produkte befeuerte „Rückkehr zum Schlankheitsideal“ Plus-Size-Models und degradiert Body Positivity zu einem bloßen PR-Gag.

„Das Problem sind nicht unsere Körper.“

Indem sie Gewichtsverlust nicht zur Bedingung für ihr Glück macht, stellt Harmony Albertini die Vorstellung infrage, dass Schlankheit eine Voraussetzung für Liebe, Erfolg oder Respekt sei. Sie erinnert uns daran, dass das Streben nach einem „idealen Körper“ mehr zerstören als verbessern kann, insbesondere wenn dieses Streben als moralische Verpflichtung dargestellt wird.

Ihre Botschaft ist glasklar: Unsere Körper brauchen keine Entschuldigung für ihre Existenz. Was sich ändern muss, sind nicht unsere Silhouetten, sondern die Strukturen – von beengten Sitzplätzen bis hin zu diskriminierenden Personalverantwortlichen – und die Haltung, die weiterhin glaubt, dass die Demütigung dicker Menschen eine Meinungsäußerung und kein Akt der Gewalt sei.