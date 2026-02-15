Dieser amerikanische Skimeister spricht über die Wichtigkeit des Coming-outs

Der Gewinn einer olympischen Goldmedaille ist eine großartige Leistung, doch für manche Athleten endet der Sieg nicht auf dem Podium. Die amerikanische Skifahrerin Breezy Johnson erinnerte uns in diesem Jahr (2026) daran, dass sportliche Höchstleistungen auch mit Sichtbarkeit, Repräsentation und Selbstbewusstsein einhergehen können.

Eine Goldmedaille, die in die Geschichte eingehen wird

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina gewann Breezy Johnson Gold in der Abfahrt für das Team USA. Nach von Verletzungen und dem schrittweisen Wiedereinstieg in den Wettkampf geprägten Saisons erreichte sie mit Kraft und Entschlossenheit die Spitze ihres Sports. Dieser Sieg ist historisch: Sie ist die erste offen lesbische, bisexuelle oder transsexuelle US-amerikanische Athletin, die bei diesen Spielen Gold für die Vereinigten Staaten gewann.

Für sie ist diese Medaille jedoch mehr als nur eine Zeitmessung. Sie verkörpert auch eine Botschaft. In einem Interview mit CBS News erklärte die Siegerin, dass sportlicher Erfolg untrennbar mit Repräsentation verbunden ist. In einer Welt, die immer noch weitgehend von heterosexuellen Vorbildern dominiert wird, ist es ein Wendepunkt, eine Siegerin zu sehen, die offen ihre (bisexuelle) Orientierung zeigt. Ihr Erfolg sendet eine klare Botschaft: Man kann an der Spitze sein, talentiert, ehrgeizig und dabei ganz man selbst.

Ein nachdenkliches Coming-out

Breezy Johnson outete sich im November 2022 öffentlich als bisexuell – eine Entscheidung, die sie als „wohlüberlegt“ bezeichnete. Ihrer Ansicht nach war dieses Coming-out sowohl eine persönliche Entscheidung als auch eine kollektive Verantwortung. Sie ist überzeugt, dass junge Sportlerinnen und Sportler es verdienen, sich mit vielfältigen Vorbildern identifizieren zu können. Sich in einer erfolgreichen Sportlerin wiederzuerkennen, die offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgeht, kann dazu beitragen, das Gefühl der Isolation zu überwinden, das manche immer noch empfinden. Ihre Botschaft ist einfach und kraftvoll: Erfolg hat viele Gesichter, kein einheitliches Profil, keine einheitliche Orientierung.

Indem sie ihre Geschichte teilt, versucht sie nicht, ihre Identität auf ihre sexuelle Orientierung (bisexuell) zu reduzieren. Im Gegenteil: Breezy Johnson zeigt, dass eine Sportlerin vielseitig sein kann: stark auf Skiern, manchmal verletzlich, engagiert, liebevoll und ehrgeizig. Man wird nie durch nur ein Etikett definiert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Team USA (@teamusa)

Sport und Gesellschaft: durchlässige Grenzen

Die Aussage der Skifahrerin erfolgt in einem amerikanischen Kontext, in dem die Rechte von LGBT-Personen, insbesondere von Transgender-Personen im Schulsport, Gegenstand intensiver politischer Debatten sind. Ohne Partei zu ergreifen, erinnert Breezy Johnson uns daran, dass Sport nicht isoliert existiert.

Laut ihrer Aussage bedeutet die Bestätigung der eigenen sexuellen Orientierung nicht, jede ethnische Zugehörigkeit als Plattform für Aktivismus zu nutzen. Es bedeutet lediglich, anzuerkennen, dass man in einer Gesellschaft mit ihren Spannungen und Veränderungen lebt. Sie lobte auch andere Sportlerinnen und Sportler, die sich zu diesen Themen äußern, wie beispielsweise die Eiskunstläuferin Amber Glenn. Ihr Ansatz basiert weiterhin auf Authentizität: Man kann nach Exzellenz streben und gleichzeitig sich selbst treu bleiben.

Privatleben und Sichtbarkeit: kein Widerspruch

Wenige Tage nach seinem Goldmedaillengewinn teilte Breezy Johnson einen intimen Moment: den überraschenden Heiratsantrag seiner Partnerin im Ziel eines Super-G-Rennens. Die Bilder verbreiteten sich rasant, begleitet von Glückwünschen, insbesondere von Lindsey Vonn, und sogar einer amüsierten Reaktion von Taylor Swift.

Manche haben sich vielleicht gefragt: Wie lässt sich ein Coming-out als bisexuell mit einer heterosexuellen Beziehung vereinbaren? Die Aktivistin bekräftigte eine grundlegende Wahrheit, die noch immer viel zu oft missverstanden wird: Bisexualität beschreibt eine sexuelle Orientierung, nicht die Exklusivität einer Partnerschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ihre Bisexualität ändert nichts an der Gültigkeit ihrer Beziehung. Indem sie dies öffentlich erklärt, trägt sie dazu bei, diese Konzepte zu klären und Missverständnisse auszuräumen.

Abgesehen von den Medaillen zeigt Breezy Johnsons Werdegang, dass Exzellenz und Authentizität Hand in Hand gehen können. In einer anspruchsvollen Disziplin wie dem alpinen Skifahren, wo der Leistungsdruck enorm ist, erfordert das Bekenntnis zur eigenen (bisexuellen) Orientierung auch Mut. Seine Botschaft reicht weit über die Pisten hinaus: Jeder sollte eine Sportkarriere verfolgen können, ohne seine sexuelle Orientierung zu verleugnen.