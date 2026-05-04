Hailey Bieber optó por un atuendo minimalista de estilo vintage en color naranja.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber tiene un talento innato para marcar tendencias sin que parezca. El 1 de mayo de 2026, simplemente compartió algunas selfies en Instagram, vestida con un conjunto naranja vintage y un chaleco rojo, para generar un gran revuelo entre sus seguidores.

Un conjunto de dos piezas naranja con cuello halter y shorts.

Hailey Bieber subtituló su serie de selfies frente al espejo del 1 de mayo de 2026 con "Comparar peras con manzanas", una referencia directa al contraste entre su bikini naranja y su chaleco rojo. Llevaba un bikini naranja con cuello halter y shorts tipo bóxer, un corte retro que recordaba a la ropa de playa de los años 70, una mezcla de minimalismo y nostalgia. Encima, llevaba un chaleco rojo corto, abotonado por delante y abierto para dejar ver el conjunto naranja que llevaba debajo.

Precisamente esta combinación naranja-rojiza ha llamado la atención: dos tonos cálidos y saturados, unidos aquí con una naturalidad asombrosa. Una elección que demuestra que Hailey Bieber sigue explorando combinaciones de colores donde muchos otros se detienen.

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Un look de belleza minimalista para no recargar nada

Para completar el look, Hailey Bieber lució su cabello castaño suelto con raya al medio y capas naturales, mientras que su maquillaje consistió en delineador de ojos color topo, toques de rubor rosa y labios rosados. Nada que compitiera con el atuendo: una forma de dejar que el color fuera el protagonista.

Una estética vintage que ha llegado para quedarse.

Este look encaja a la perfección con la línea estilística que Hailey Bieber ha estado explorando durante varias temporadas: prendas de inspiración retro, colores cálidos y saturados, y un minimalismo que no excluye la audacia. Ya sea su aparición en Coachella 2026 con microshorts deportivos y botas, o este atuendo naranja y rojo, está construyendo una estética relajada, precisa y nunca convencional.

Un conjunto naranja de dos piezas, un chaleco rojo y un mensaje de dos palabras: a Hailey Bieber no le hizo falta nada más para crear un momento de moda. Esta combinación de colores tan dispareja ya es una que sus seguidores querrán imitar este verano.