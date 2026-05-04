Hailey Bieber optó por un atuendo minimalista de estilo vintage en color naranja.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber tiene un talento innato para marcar tendencias sin que parezca. El 1 de mayo de 2026, simplemente compartió algunas selfies en Instagram, vestida con un conjunto naranja vintage y un chaleco rojo, para generar un gran revuelo entre sus seguidores.

Un conjunto de dos piezas naranja con cuello halter y shorts.

Hailey Bieber subtituló su serie de selfies frente al espejo del 1 de mayo de 2026 con "Comparar peras con manzanas", una referencia directa al contraste entre su bikini naranja y su chaleco rojo. Llevaba un bikini naranja con cuello halter y shorts tipo bóxer, un corte retro que recordaba a la ropa de playa de los años 70, una mezcla de minimalismo y nostalgia. Encima, llevaba un chaleco rojo corto, abotonado por delante y abierto para dejar ver el conjunto naranja que llevaba debajo.

Precisamente esta combinación naranja-rojiza ha llamado la atención: dos tonos cálidos y saturados, unidos aquí con una naturalidad asombrosa. Una elección que demuestra que Hailey Bieber sigue explorando combinaciones de colores donde muchos otros se detienen.

Un look de belleza minimalista para no recargar nada

Para completar el look, Hailey Bieber lució su cabello castaño suelto con raya al medio y capas naturales, mientras que su maquillaje consistió en delineador de ojos color topo, toques de rubor rosa y labios rosados. Nada que compitiera con el atuendo: una forma de dejar que el color fuera el protagonista.

Una estética vintage que ha llegado para quedarse.

Este look encaja a la perfección con la línea estilística que Hailey Bieber ha estado explorando durante varias temporadas: prendas de inspiración retro, colores cálidos y saturados, y un minimalismo que no excluye la audacia. Ya sea su aparición en Coachella 2026 con microshorts deportivos y botas, o este atuendo naranja y rojo, está construyendo una estética relajada, precisa y nunca convencional.

Un conjunto naranja de dos piezas, un chaleco rojo y un mensaje de dos palabras: a Hailey Bieber no le hizo falta nada más para crear un momento de moda. Esta combinación de colores tan dispareja ya es una que sus seguidores querrán imitar este verano.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
"Este no es un atuendo para el frío": una modelo en una expedición al Ártico desata la polémica.
Article suivant
"Un ángel": las fotos de las vacaciones de Bella Hadid cautivan a los internautas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Un ángel": las fotos de las vacaciones de Bella Hadid cautivan a los internautas.

Sin poses, solo un carrusel de fotos titulado "Fotos aleatorias 🧚☀️🧡" y una serie de looks playeros que...

"Este no es un atuendo para el frío": una modelo en una expedición al Ártico desata la polémica.

Cuatro chicas de Luisiana (EE. UU.), el Ártico y una expedición que "casi salió mal": así resumió la...

Ana de Armas reinterpreta el vestido de cuero con un detalle inesperado.

La actriz cubano-española Ana de Armas y la alta joyería ya habían demostrado su perfecta sintonía estilística. Con...

Shakira transforma la playa de Copacabana en un escenario gigante.

El 2 de mayo de 2026, la playa de Copacabana en Río de Janeiro se convirtió en el...

A sus 68 años, la actriz Sharon Stone posa sin maquillaje junto a la piscina.

La actriz y productora estadounidense Sharon Stone no pretendía necesariamente enviar ningún mensaje. Simplemente compartió una foto suya...

Olivia Rodrigo retoma este motivo "juguetón" en un vestido de encaje blanco.

La cantautora estadounidense Olivia Rodrigo tuvo un evento importante el 28 de abril de 2026: una cena con...