"Parece un hombre": El atuendo de Emma Corrin divide opiniones en la alfombra roja.

La actriz británica Emma Corrin nunca ha intentado complacer a todo el mundo, y su última aparición pública en "The Crown" lo demostró una vez más. En la alfombra roja de Londres, Emma Corrin causó sensación con un traje a medida que rápidamente generó un sinfín de comentarios.

Un traje a medida y una fuerte declaración de "vestimenta de poder".

Para la ceremonia de apertura de Power of Women en Londres, Emma Corrin optó por una silueta decididamente arquitectónica. Lució un blazer marrón oscuro de un solo botón, perfectamente entallado, sobre una camisa azul claro cuyos botones quedaron ligeramente abiertos en el escote. Los pantalones, a juego con el blazer, caían con precisión sobre zapatos de tacón rojos de punta cuadrada, un toque cromático que realzó todo el conjunto.

Las joyas añaden un toque de brillo a las muñecas y los dedos. El cabello luce un peinado corto y recogido hacia atrás, y el maquillaje es discreto, obra de Gina Kane. Todo el look fue supervisado por el estilista de celebridades Harry Lambert, quien ha colaborado con Emma Corrin durante varias temporadas. Es una demostración perfecta del estilo "poderoso" contemporáneo: seguro, estructurado y decididamente moderno.

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Una firma andrógina

Emma Corrin, quien se identifica como no binaria desde 2021 y usa los pronombres iel/elle, ha hecho del traje su sello distintivo. Desde la alfombra roja de los Óscar hasta la Gala del Met y los festivales, cada aparición retoma esta estética, oscilando entre la sastrería impecable y los toques femeninos. Es un estilo propio que refleja su identidad: la de alguien que rechaza las categorías binarias de la moda y la sociedad.

En las redes sociales, sin embargo, esta postura no es universalmente aceptada. Debajo de las fotos publicadas por medios internacionales, varios comentarios repiten la misma idea: «Parece un hombre», «¿Por qué va vestida así?» , «Me molesta». Estas reacciones revelan menos sobre el atuendo en sí que sobre la persistente rigidez de los códigos de vestimenta basados en el género.

Un premio histórico

Probablemente sea el contexto de la velada lo que hace que estas críticas sean aún más inapropiadas, porque Emma Corrin fue esa noche la primera persona no binaria en recibir el premio Power of Women, un galardón que se otorga a personas que han utilizado su visibilidad para cambiar las fronteras culturales y sociales.

«Me siento doblemente honrada de ser la primera persona no binaria en recibir este premio», enfatizó Emma Corrin durante su discurso. Y añadió, en un francés algo imperfecto pero elocuente: «Es crucial, ahora más que nunca, que las personas puedan unirse y apoyarse mutuamente, independientemente de su identidad de género. De estas redes de apoyo pueden surgir grandes cambios».

Con este traje de Miu Miu, Emma Corrin ofrece mucho más que una aparición estelar. Es una respuesta a quienes aún creen que solo hay una forma de vestir según el género. Y nos recuerda sutilmente algo que una gran ceremonia de premios nunca debería olvidar: la libertad de ser uno mismo es, en esencia, el atuendo más hermoso.