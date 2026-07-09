¿Por qué las esposas de los futbolistas se reducen tan a menudo a estereotipos?

Captadas en las gradas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sus vidas se narran en las páginas de la prensa rosa, que las somete a un escrutinio constante. Presentadas como "esposas de futbolistas", como si carecieran de identidad o nombre, permanecen a la sombra de sus parejas, pero también experimentan la fama de forma indirecta. En el imaginario colectivo, tienen mala reputación y son objeto de un intenso escrutinio público en cada uno de sus movimientos. El sexismo las persigue, conocidas como "WAGs".

Las esposas de los futbolistas, criticadas con frecuencia

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolla en las pantallas y llega a su fin, las miradas no solo están fijas en el terreno de juego. Se detienen constantemente en las parejas de los futbolistas, esas "esposas y novias" que parecen vivir únicamente gracias a los éxitos de sus maridos y que, sin quererlo, se encuentran en el centro de atención. Las portadas de las revistas de celebridades están dedicadas a quienes hacen latir más rápido el corazón de los jugadores, sus fans más incondicionales. Calificadas de "afortunadas" o incluso "privilegiadas", no tienen margen de error y soportan la misma presión que los jugadores la noche de la final.

Mientras sus compañeras luchan por el balón y realizan pases cruciales, ellas juegan otro partido: la batalla por su imagen. No defienden goles, sino su dignidad en un entorno que se deleita en desacreditarlas y tratarlas como impostoras o extras. Los aficionados al cotilleo, que analizan minuciosamente las noticias de famosos para comprender su día a día, saben más sobre la última comida de estas mujeres o el precio de sus anillos de compromiso que sobre los logros futbolísticos de sus homólogos masculinos.

Recientemente, Ester Expósito, pareja del futbolista internacional francés Kylian Mbappé, quien no necesitó el apoyo del capitán para alcanzar la fama, fue objeto de feroces críticas por bailar durante unos milisegundos con Bad Bunny. Los seguidores del hombre al que la prensa llama "el hombre ideal" la acusaron espontáneamente de infidelidad. En 2006, durante el Mundial, Victoria Beckham, el epítome de las "WAGs", también experimentó este odio latente. Culpada por los tabloides del mal desempeño de Inglaterra, quienes la acusaron de distraer a los jugadores, se encontró en una posición vulnerable. Y eso fue solo un pequeño anticipo de los juicios que tendría que afrontar.

La imagen persistente de la mujer mercenaria

Hagan lo que hagan, digan lo que digan, aprovechan cualquier oportunidad para recordarles a las esposas de estos futbolistas que no les llegan ni a los talones a sus maridos. Ellas, que supuestamente deben "ganarse" su estatus y servir simplemente como escaparates u objetos de fantasía, ven su amor juzgado por extraños que las acusan de un romance "egoísta". Para muchas, estas mujeres tienen dinero en los ojos y fajos de billetes en el pecho.

Georgina Rodríguez, la esposa del futbolista internacional portugués Cristiano Ronaldo, ha cargado durante mucho tiempo con la imagen de "cazafortunas". Sin embargo, la modelo , que reivindica su historia en la serie documental de Netflix "Yo soy Georgina", ha construido su propio imperio y amasado una fortuna personal estimada en más de 10 millones de dólares. Si bien es menos que su marido, que ha acumulado más de mil millones de dólares, sin duda le basta para tener una vida tranquila.

Si bien las esposas y novias de los futbolistas suelen perpetuar el estereotipo de la cazafortunas, ganan más que las propias futbolistas profesionales , quienes perciben un salario cien veces menor que el de sus colegas masculinos. Las WAGs (esposas y novias de futbolistas) generan curiosidad, fascinación y rumores, mientras que los atletas luchan por obtener visibilidad.

El principal objetivo del sexismo ofensivo

Convertida a la vez en "esposa trofeo" y en "objeto", la esposa del futbolista suele ser despojada de su cuerpo y su imagen. Los tabloides la reducen a su apariencia con fotos exclusivas tomadas en la playa, mientras que los hombres la ven como una fuente de distracciones morbosas. A juzgar por la cobertura mediática y los comentarios virales, las esposas de los futbolistas no son más que una silueta, un rostro, una etiqueta.

Cuando visten atuendos modestos como Rima Edbouche, la esposa del futbolista internacional francés Ousmane Dembélé, o cuando son discretas como Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista internacional argentino Messi, los internautas reaccionan con críticas. Cuando hacen más ruido, logran cosas independientemente de sus parejas, triunfan por sí mismas y publican selfies, se las considera "superficiales".

En este mundo despiadado, que desafía todos los viejos principios sexistas, las esposas y novias de los futbolistas no tienen tregua. A veces enfrentadas a otras, como ilustra el caso "Wagatha Christie", a veces sexualizadas , deben soportar el impacto de creencias obsoletas. Mientras sus parejas representan a una nación, ellas cargan con el peso de los estereotipos y el sexismo.

El mercado de transferencia de estándares de belleza

Si bien los jugadores suelen pasar desapercibidos para los seleccionadores nacionales durante sus carreras, las esposas y novias de los futbolistas también deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este prestigioso rol. Los aficionados tienen expectativas casi más altas sobre estas mujeres que sobre los propios jugadores, a quienes siempre se les dan excusas como bajo rendimiento, fatiga, una lesión persistente o mal tiempo. Existe todo un conjunto de expectativas en torno a ellas: juventud, delgadez y una estricta adhesión a los cánones de belleza.

Y cuando no encajan en este molde altamente estandarizado con sus medidas precisas, son sometidas a un linchamiento virtual. Lauren Fryer, pareja de la estrella del Arsenal, Declan Ryce, sufrió comentarios tan virulentos sobre su peso que optó por retirarse de las redes sociales. Declarada "no lo suficientemente guapa" para un hombre de su categoría, como si la apariencia física fuera el único valor de una mujer, la historia de Lauren expuso este insidioso proceso de selección impuesto a las esposas y novias de los futbolistas.

Muchas aficionadas sueñan con estar en el lugar de las esposas de los futbolistas. Tendrían un asiento en primera fila en los estadios, pero también estarían expuestas a comentarios sexistas. En esencia, las esposas de los futbolistas actúan como un escudo protector: reciben los golpes, absorben las críticas misóginas y se convierten en el blanco principal en un partido donde el prejuicio parece ser siempre la fuerza dominante.