1990-luvulla suosittu ikoninen kampaus tekee odottamattoman paluun

Léa Michel
Pixie-leikkaus, tämä rohkea lyhyt hiustenleikkaus, jonka 1990-luvulla tekivät suosituksi ikonit, kuten Kate Moss, Winona Ryder ja Liv Tyler, tekevät vahvan paluun vuonna 2025. Kapinan ja modernin eleganssin symbolina se valtaa catwalkeja, sosiaalisen median ja kampaamot nostalgisen grunge-aallon kantamana.

Alkuperä ja huippu 1990-luvulla

Pixie-leikkaus syntyi 1950-luvulla Audrey Hepburnin kanssa elokuvassa Loma Roomassa, ja se saavutti huippunsa 90-luvulla. Twiggy, Naomi Campbell ja aikakauden it-tytöt tekivät siitä pakollisen hankinnan, yhdistäen androgyynisyyden ja naisellisuuden. Tämä lyhyt, päältä pidempi ja sivuilta kerrostettu leikkaus ilmentää vuosikymmenen vapaata ja rohkeaa henkeä.

Miksi tämä odottamaton paluu?

Vuoteen 2025 mennessä Pinterest ennusti 90-luvun trendien hakujen lisääntyvän jyrkästi. Tätä ruokkivat grunge ja sotkuinen estetiikka, jotka syrjäyttivät "siistityn" lookin. Variaatiot, kuten nuorekas tai epäsymmetrinen pixie-leikkaus, olivat suosittuja käytännöllisyytensä ja nuorekkaan vaikutelmansa vuoksi, ja ne sopivat ihanteellisesti kasvojen kehystämiseen ja piirteiden korostamiseen.

Tähdet, jotka käyttävät sitä tänään

Emma Stone aiheutti sensaation nostalgisella pixie-leikkauksellaan, jonka inspiraationa oli Winona Ryder, kun taas Halle Berry ja Scarlett Johansson todistivat sen ajattoman monipuolisuuden. Olipa kyseessä rock, glamouri tai strukturoitu tyyli, se sopii kaikkiin tyyleihin Hermèsin muotinäytöksestä punaiselle matolle.

90-luvun pixie-leikkaus ei ole vain uusi tuleminen: se on itsevarma, käytännöllinen ja tyylikäs kannanotto, joka nuorentaa ja vapauttaa. Oletko valmis ottamaan riskin ja tekemään tämän voitokkaan paluun?

Léa Michel
Tässä on täydellinen raitojen sävy harmaiden hiusten korostamiseen

